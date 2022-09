Brahmastra, réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar, a pris un départ fantastique au box-office, les réservations à l’avance étant exceptionnelles pour le jour d’ouverture et le premier week-end dans les trois chaînes nationales de multiplex. Couplé à la réservation à l’avance sur des écrans uniques, qui ont ouvert leurs fenêtres il y a 2 jours, vous disposez de l’un des meilleurs suivis pour n’importe quel film dans n’importe quelle langue du cinéma indien avant sa sortie. Cela montre un immense intérêt chez les téléspectateurs pour regarder le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette, montrant clairement que le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et les promotions ont toutes touché le bon accord.

Est-ce le rôle de Deepika Padukone dans Brahmastra 2 (SPOILER) ?

Le plus gros rebondissement de Brahmastra arrive et c’est à couper le souffle grâce à Ranbir Kapoor et son angle avec ses parents. C’est tellement énorme que cela amène le film à un tout autre niveau et met magnifiquement les choses en place pour Brahmastra partie 2. Révéler quoi que ce soit de plus à ce stade reviendrait à un énorme spoiler, ce que nous ne voulons pas faire et ruiner une formidable apparition sur grand écran comme Brahmastra pour ceux qui ne l’ont pas encore regardé. Cependant, nous dirons qu’en toute probabilité, et par l’aperçu fugace dans le film, Deepika Padukone pourrait jouer la mère de Ranbir Kapoor, elle pourrait façonner l’ensemble des progrès et de la transformation de son personnage.

.

Collection Brahmastra au box-office jour 1

Compte tenu du nombre de réservations à l’avance qui augmentait d’heure en heure, Collection Brahmastra au box-office jour 1 semble prêt pour une grande ouverture. Soufflant toutes les attentes hors de l’eau, Brahmastra pourrait maintenant ouvrir près de 40 crores nets, tandis que 35 crores nets sont tout sauf une donnée, ce qui non seulement le placerait la tête et les épaules devant tous les autres Film bollywoodien cette année, mais aussi Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et les plus grands ouvreurs du réalisateur Ayan Mukerji à ce jour, tout en donnant un coup de pouce bien nécessaire à l’industrie après la période d’horreur à laquelle elle a été confrontée récemment.