Brahmastra : Tendances « boeuf » sur Twitter après que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt aient fait face à une manifestation massive au temple de Mahakaleshwar ; La tendance au boycott prend de l’ampleur [VIEW TWEETS]

Ranbir Kapoor et Alia Bhatmagnum opus Brahmastra est le 9 septembre 2022. Le film barré par Ayan Mukherjee est l’un des projets les plus ambitieux du cinéaste, ainsi que des stars. Cependant, la tendance Boycott Brahmastra est devenue une source d’inquiétude pour les stars et les producteurs. Sur Twitter, beaucoup appellent au boycott du film pour plusieurs raisons. Après le commentaire “Don’t Like Me, Don’t Watch Me” d’Alia Bhatt, la déclaration de Ranbir Kapoor sur le boeuf a mis le film en difficulté. Il y a 11 ans, Ranbir Kapoor a déclaré qu’il était un « gars de boeuf » et cela a appelé à manifester maintenant.

Le voyage à Ujjain de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt rencontre des problèmes

Les stars ont visité le temple de guerre Mahakalesh d’Ujjain et ont fait face à des protestations massives. Ranbir, Alia et Ayan ont dû partir immédiatement. Maintenant, Beef est à la mode sur Twitter alors que les gens appellent au boycott de Brahmastra.

Le ‘Beef Guy’ Ranbir Kapoor, son épouse arrogante Alia Bhatt et le directeur confus de ‘Brahmastra’, Ayan Mukherjee ont été expulsés du temple Mahakal d’Ujjain par les hindous qui protestaient là-bas. Le trio s’est échappé de b4 en terminant leur course du temple.?#BoycottBramhashtra pic.twitter.com/r7PAE14z1m (@IMukeshOfficial) 7 septembre 2022

Les hindous protestataires n’ont pas permis à Alia & Ranbir d’entrer dans le Mahakal Mandir d’Ujjain pour la promotion de Brahmastra. Vous mangez du bœuf, vous vous moquez de la religion hindoue, vous insultez les dieux hindous, alors c’est ce que vous obtiendrez. Plus de pouvoir pour vous les Hindous.#BoycottBollywood#BoycottBrahamstra khushi (@love_liv_laf) 7 septembre 2022

#Brahmastra qui s’appelait auparavant dragon n’a pas de contenu réel que quelques VFX. Évitez de regarder les films du mec au boeuf #BoycottBrahamstra . Les revenus de Bollywood servent à soutenir le terrorisme et les récits anti-indiens. Adihacks (@adi_ramm) 7 septembre 2022

Je suis un “Big beef guy” ~ #RanbirKapoor Si vous êtes un vrai hindou et que vous adorez la vache, alors boycottez #Brahmastra Monsieur le professeur (@iMrProfessor) 7 septembre 2022

Un mangeur de bœuf ne devrait être autorisé dans aucun temple hindou #BoycottBramhastraFilm #Brahmastra coup sûr un gros flop https://t.co/gNRlw3dmAS Vampire (@taaronkashahr) 7 septembre 2022

Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy. Reste à savoir si le film fait bonne figure au box-office.