Brahmastra sur OTT : Ranbir Kapoor perd son sang-froid face à Ayan Mukerji alors qu’on lui demande de promouvoir le film “à succès” [Watch Funny Video]

Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Mouni Roy vedette Brahasmtra va maintenant sortir sur la plateforme OTT Star Disney Plus. Et par conséquent, l’équipe de Brahmastra va à nouveau promouvoir le film. Et c’est exactement ce que Ayan Mukerji, Alia et Ranbir vont recommencer. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que Ranbir Kapoor promouvoir Brahasmtra. Cependant, il en a aussi marre de la même chose. Ranbir et Alia ont fait la promotion du film lors de la sortie en salles de Brahmastra. RK, Alia et Ayan ont visité différentes villes à travers le pays. Et donc, maintenant, Ranbir ne semble plus d’humeur à promouvoir le film. Pourtant, Ayan est derrière lui.

Ranbir Kapoor perd son calme à Ayan Mukerji

Donc, comme vous l’avez tous vu plus tôt, Ranbir Kapoor n’était pas d’humeur à promouvoir Brahmastra, mais quand Ayan Mukerji l’a appelé, il a cédé sans le savoir. Maintenant, Ayan et Ranbir ont mis en ligne une autre vidéo sur les promotions de Brahmastra, car elle sortira bientôt sur OTT. Dans la nouvelle vidéo qu’Ayan Mukerji a partagée sur sa poignée Instagram, nous voyons Ranbir parler avec enthousiasme de la sortie de Brahmastra sur Disney Plus Hotstar. Brahmastra était une énorme tendance dans Entertainment News lors de sa sortie dans le monde entier.

Cependant, Ranbir manque le mot blockbuster en parlant du film. Ranbir cède et dit un autre dialogue, faisant la promotion du film. Mais cette fois, il manque un peu de conviction et d’enthousiasme pour le faire. Alors, quand Ayan lui demande de recommencer et de dire ce qu’il veut. Ranbir perd son sang-froid, retire son micro et dit qu’il a terminé et qu’il peut maintenant faire et dire tout ce qu’il veut dire et s’en va.

Regardez Ranbir Kapoor perdre son sang-froid face à Ayan Mukerji ici :

En parlant de Brahmastra, le film vedette Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Shah Rukh Khan a fait une entreprise de Rs 425 crore brut dans le monde en seulement 25 jours. Le film a récolté des affaires grâce aux bas prix des billets offerts à de nombreuses reprises. Brahmastra sort sur Disney Plus Hotstar le 4 novembre.