Brahmastra: SS Rajamouli s’ouvre sur son équation avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Karan Johar et Ayan Mukerji

Le cinéaste as SS Rajamouli est à Hyderabad pour promouvoir le prochain film de science-fiction Brahmastra de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, qui met également en vedette Nagarjuna, Mouni Roy et Amitabh Bachchan dans des rôles importants. Comme nous savons tous que Rajamouli présente Brahmastra dans les régions du sud, le réalisateur RRR s’est ouvert sur son équation avec Ranbir, Alia, Karan Johar et Ayan Mukerji.

Lors de l’événement de pré-sortie de Brahmastra auquel Bollywood Life a participé, SS Rajamouli a déclaré qu’il existe de nombreux acteurs dans l’industrie, mais que seuls quelques-uns l’ont marqué. Il a dit qu’après Amitabh Bachchan, il s’était connecté avec Ranbir en disant que Rockstar l’avait inspiré. Le film l’a marqué.

Parlant d’Alia, Rajamouli a déclaré que l’actrice est une chérie et l’une des meilleures actrices de la génération. Il partage un grand lien avec elle et le cinéaste a poursuivi en la décrivant comme le joyau d’une personne.

Le réalisateur de Baahubali a déclaré que la réalisatrice de Brahmastra, Ayan, était une amie chère et a expliqué à quel point un film revient à dire adieu à votre fille après son mariage. Il a ajouté que l’oncle de Nagarjuna est une star et qu’il n’est pas vraiment qualifié pour parler de lui. Cependant, Rajamouli est heureux de voir Nagarjuna livrer des dialogues en hindi après quelques décennies.

Abordant la crise actuelle de l’industrie cinématographique indienne, Rajamouli a déclaré que le cinéma traverse une période difficile et qu’ils doivent tous se soutenir et faire de grands films qui se connecteront avec le public. Il a dit qu’il était grand temps que nous nous soutenions.

Brahmastra partie 1 est sur le point de sortir en salles le 9 septembre. Le film a été réalisé avec un budget d’environ Rs 400 crore et sera diffusé sur 3 000 écrans rien qu’en Inde. Le film a également été confronté à des appels au boycott d’internautes sur les réseaux sociaux.