Brahmastra : Sona Mohapatra condamne fermement les manifestations contre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt devant le temple Ujjain ; appelle ça dangereux

C’est vraiment effrayant. La vidéo des manifestants contre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt devant le temple Mahakaal à Ujjain devient virale et le couple a décidé d’annuler leur projet de visiter le temple car ils sont là pour demander les bénédictions de Lord Shiva avant la sortie du film. Alors que la vidéo de la manifestation contre Ranbir et Alia devient virale, la chanteuse bollywoodienne Sona Mohapatra condamne fermement cet acte et le qualifie de dangereux. Elle est allée sur Twitter et a répondu à cette vidéo qui est devenue virale et a écrit : “C’est tellement tellement faux #Inde. Ne descendons pas dans l’ochlocratie ; #MobRule. Un précédent malade et dangereux à créer et rien d’héroïque de quelque manière que ce soit à distance . ”

Le ‘Beef Guy’ Ranbir Kapoor, son épouse arrogante Alia Bhatt et le directeur confus de ‘Brahmastra’, Ayan Mukherjee ont été expulsés du temple Mahakal d’Ujjain par les protestataires hindous. Le trio s’est échappé de b4 en terminant leur course du temple.?#BoycottBramhashtra #GénocideCulturel pic.twitter.com/Wm1rhwenHd Ranita Ch (@ChRanita) 6 septembre 2022

C’est tellement tellement faux #Inde. Ne descendons pas dans l’ochlocratie ; #Loi de la populace. Un précédent malade et dangereux à établir et rien d’héroïque de quelque manière que ce soit. ?? https://t.co/sCO3Z2b5gJ Sona Mohapatra (@sonamohapatra) 7 septembre 2022

Ranbir a fait l’objet de nombreuses critiques pour son ancien commentaire sur le bœuf qu’il a fait en 2011 alors qu’il participait à l’émission gastronomique. L’acteur a admis qu’il était un bœuf et qu’il aimait la viande rouge et plus encore. Alors que ce commentaire de l’acteur de Brahmastra a été épargné comme une traînée de poudre et qu’il y a une tendance au boycott qui se poursuit pour son film. Cependant, l’acteur est convaincu qu’aucun boycott ne peut affecter un bon film, et si le film ne fonctionne pas, c’était un mauvais contenu et vieillissait un exemple de sa dernière sortie Shamshera a lamentablement échoué au box-office malgré sa performance exceptionnelle au film.