Brahmastra: SHOCKING TWIST d’Ayan Mukerji sur le personnage de Ranbir Kapoor qui vous fera dire: “Je n’ai pas vu ça venir”

Brahmastra produit par Karan Johar et, dirigée par Ayan Mukerji, est sur le point de faire une entrée remarquée au box-office, les trois chaînes nationales de multiplex enregistrant à elles seules des réservations à l’avance rarement vues dans l’histoire du cinéma indien. De plus, depuis 2 jours, les écrans uniques se joignent également à la gaieté. Cela indique clairement l’intérêt massif des moveogoers pour regarder le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette, tout en montrant comment le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et les promotions ont toutes touché le public.

Le plus gros rebondissement de Brahmastra

Les deux derniers films d’Ayan Mukerji avec Ranbir Kapoor, Wake Up Sid et Yeh Jawaani Hai Deewani, se sont toujours concentrés sur une relation très forte entre le personnage de Ranbir et l’amour de sa vie, qui le façonne en tant que personne. Pendant que c’est là aussi à Brahmastra, le plus gros rebondissement du film arrive et c’est à couper le souffle grâce à Ranbir Kapoor et son angle avec ses parents. C’est tellement énorme que cela amène le film à un tout autre niveau et met magnifiquement les choses en place pour Brahmastra partie 2. Révéler quoi que ce soit de plus à ce stade reviendrait à un énorme spoiler, ce que nous ne voulons pas faire et ruiner une formidable apparition sur grand écran comme Brahmastra pour ceux qui ne l’ont pas encore regardé.

Rôle de Shah Rukh Khan dans Brahmastra (SPOILER MAJEUR)

Brahmastra est réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, et met en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, avec Shah Rukh Khan dans une longue apparition. En fait, son personnage dans Brahmastra est intrinsèquement lié à son chef-d’œuvre Swades de 2004. Comment? Eh bien, encore une fois, pour cela, vous devrez regarder le film dans une salle car nous ne voulons rien révéler de plus et vous le gâcher.