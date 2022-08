Brahmastra : Ranbir Kapoor, vedette d’Alia Bhatt, suit la voie hollywoodienne pour contourner la tendance au « boycott » ; les fans disent : “Une nouvelle dimension pour le cinéma indien” [Watch Video]

L’équipe de Brahmastray compris Ranbir Kapoor, Alia Bhat et directeur Ayan Mukerji, ont plongé tête baissée dans les promotions du film alors que la date de sortie approchait. Maintenant, considérant que Karan Johar le produit, qui croit aux promotions intenses et aux stratégies de marketing innovantes pour tous les films financés par son Productions du Dharmail n’est pas surprenant que Brahm stra Première partie Shiva a adopté une approche innovante pour faire avancer le buzz avant la sortie en allant le Hollywood façon, qui est aussi un bon stratagème pour contourner le ‘boycotter Bollywood‘ tendance qui circule inutilement et illogiquement.

Bande-annonce et vidéo de tournage de Brahmastra partagées par 20th Century Fox

Plus tôt, Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji ont été interviewés par des magazines spécialisés d’Hollywood, une rareté pour un Film bollywoodienet maintenant les distributeurs internationaux de Brahmastra, Ateliers du 20ème siècleont partagé le Remorque Brahmastra et une vidéo de fabrication de la technologie de pointe utilisée pour un Film bollywoodien, avec le titre suivant : “BRAHM STRA the Trilogy, est une franchise cinématographique en 3 parties et le début du premier univers original de l’Inde, The Astraverse.” Découvrez-le ci-dessous :

Le reste du synopsis sur la chaîne YouTube officielle de 20th Century Studios se lit comme suit : “Il s’agit d’un nouvel univers cinématographique original inspiré de concepts et de contes profondément enracinés de l’histoire indienne mais se déroulant dans le monde moderne, avec une narration épique de fantaisie, d’aventure, de bon contre le mal, l’amour et l’espoir ; le tout raconté à l’aide d’une technologie de pointe et de lunettes visuelles inédites. BRAHM STRA : PREMIÈRE PARTIE, est l’histoire de SHIVA (Ranbir Kapoor), un jeune homme et notre protagoniste, qui est sur le point de un amour épique, avec une fille nommée Isha (Alia Bhatt). Mais leur monde est bouleversé, car Shiva apprend qu’il a un lien mystérieux avec le Brahm stra et un grand pouvoir en lui qu’il ne comprend pas encore. pouvoir du feu. Dans ce film, nous vivons les aventures de Shiva alors qu’il voyage dans le monde d’Astras et découvre à son tour son destin de HÉROS DIVIN de l’univers.

Les Indiens font pleuvoir l’amour après que 20th Century partage la bande-annonce de Brahmastra

Dès que 20th Century Studios a partagé la vidéo, les fans indiens ont inondé la section des commentaires de louanges, avec un écrit :. “Le concept de ce film apporte une toute nouvelle dimension au cinéma indien. Si cela fonctionne, d’autres projets de ce type verront le jour qui apprécieront les riches champs mythologiques et culturels du sous-continent indien. Cela doit être soutenu”, et un autre commentaire. “Le premier film de Bollywood depuis des années que j’ai vraiment hâte de voir. Pas de grands espoirs ni de déceptions, je vais le regarder avec un esprit clair, voyons comment ça se passe et je ne veux pas que cela soit boycotté.”

Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna. Il sort dans le monde entier dans les salles le 9 septembre.