Brahmastra est réalisé par Ayan Mukerji et le drame fantastique met en vedette Alia Bhatt et Ranbir Kapoor dans les rôles principaux. Le film qui est sorti récemment reçoit des critiques mitigées de la part des internautes. Eh bien, récemment, le chocolatier de B-town Ranbir a rendu visite à des fans dans les cinémas lors de la projection du film et a été assailli. La future maman Alia Bhatt a partagé des photos de la projection et a écrit : “Pyaar se bada aur koi Astra nahin hai is duniya mein”.

Regardez les photos –

Dans les clichés, Ranbir a été vu en train de poser avec ses fans venus voir son film. Il portait un t-shirt noir associé à un jean et complétait son look avec une casquette. Il a été submergé par les réactions de ses fans et les a accueillis avec un sourire éclatant.

Plusieurs photos et vidéos où les fans ont été vus s’amusant au théâtre et ils ont célébré les scènes de Ranbir Kapoor et Alia. Ces fans ont été vus en train d’encourager leur jodi préféré.

Parler de Brahmastra Partie 1 d’Ayan Mukerji : Shiva est un drame mythologique moderne qui a pris 6 ans à faire. Le film parle de Shiva qui découvre ses super pouvoirs magiques et sa relation unique avec le feu. D’autre part, il y a Isha qui est présentée comme l’intérêt amoureux de Shiva. Le film présente également Mouni Roy, Amitabh Bachchan et Nagarjuna Akkineni dans des rôles clés. Brahmastra a les camées de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone.