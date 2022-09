Brahmastra : Le très attendu Brahmastra, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, est désormais en danger. Le film est sorti le vendredi 9 septembre dernier. Le film reçoit des critiques mitigées de la part des fans et des critiques. Ranbir Kapoor s’est rendu dans un théâtre de Mumbai dimanche soir pour rencontrer des fans et les remercier de leur soutien à son film. Ayan Mukerji a également assisté à la projection avec Ranbir. Ranbir a interagi avec les fans et a également cliqué sur les images. Ranbir a également déclaré qu’il était vraiment heureux et fier pour Ayan Mukerji et qu’il avait travaillé très dur pour le film. “Je suis extrêmement heureux et fier de cet homme qui se tient ici à côté de moi.” Pour en savoir plus, regardez la vidéo complète.