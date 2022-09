Brahmastra : Ranbir Kapoor refuse de poser avec Alia Bhatt car elle a mal au dos ; les internautes disent : “Promouvoir la grossesse à Bollywood est devenu une mode”

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont sans relâche fait la promotion de leur prochaine sortie Brahmastra. Le couple a donné ses 5 ans à ce film et n’attend que beaucoup d’amour de ce public pour le même. Et selon les rapports, le film aura une ouverture exceptionnelle. Alors qu’Alia, qui attend également son premier bébé, a voyagé avec son mari dans les villes pour des promotions, d’Hyderabad à Delhi et plus encore. Cependant, ce voyage fatigant a causé à l’actrice de Brahmastra des maux de dos extrêmement fréquents pendant la grossesse. Ranbir et Alia qui sont rentrés chez eux après avoir fait la promotion de leur film à Delhi ont été repérés à l’aéroport, et les paparazzi leur ont demandé de poser ensemble, ce à quoi Ranbir a poliment et indirectement refusé et a déclaré qu’elle avait mal au dos. Les papz ont complètement compris et se sont dégagés et ont demandé à Alia de se reposer car elle avait l’air visiblement très fatiguée.

Alors que cette vidéo de Ranbir disant qu’Alia a mal au dos devient virale, beaucoup s’inquiètent pour l’actrice. Un fan a commenté, “Uski back dukh Rahi hai’- Ranbir”. Cependant, il semblait que RK parlait de son mal de dos. Alors que tout le monde veut qu’Alia se repose, ce qu’elle fera certainement, il reste un jour pour la sortie de Brahmastra et ils ont fait de leur mieux pour présenter leur film au public. Et en effet, les fans ont hâte de voir ce film magique sur grand écran. Cependant, ils veulent également que Mme Kapoor se repose complètement.

Les trollers se sont attaqués à Alia Bhatt et à d’autres actrices de B Town qui travaillent constamment pendant leur grossesse en affirmant que la promotion de la grossesse à Bollywood est devenue une tendance et pourquoi ne peut-elle pas simplement se reposer ? Eh bien, se reposer est un privilège pour ces dames de B Town, vous êtes-vous déjà demandé comment d’autres femmes, en particulier les femmes défavorisées, gèrent leur grossesse ? Les trollers ne réfléchissent pas avant de troller. En parlant d’Alia Bhatt, elle est l’une des meilleures actrices de Bollywood, avec une grossesse ou avec un bébé – nous ne voulons jamais qu’elle se repose. Mais oui, elle devrait avoir son temps avec moi.