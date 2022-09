Brahmastra : Ranbir Kapoor réagit au fait qu’Alia Bhatt se fasse troller pour n’avoir dit que “Shiva” dans le film ; êtes-vous convaincu?

Ranbir Kapoor vient à nouveau à la rescousse de la femme et actrice de Bollywood Alia Bhatt. L’actrice a été massivement critiquée pour n’avoir eu qu’un seul dialogue dans le film de Brahmastra. Il y a eu des mèmes hilarants sur la performance d’Alia dans le film et ils l’ont qualifiée de terrible. Et maintenant, Ranbir réagit à la pêche à la traîne et en donne une justification, mais nous nous interrogeons sur sa conviction. Dans sa récente interaction, Ranbir a été interrogé sur la raison pour laquelle Alia n’avait qu’un seul dialogue qui est “Shiva” dans le film. il a dit Nous voulons dire au public qu’Alia et moi demanderions toujours à Ayan que ‘yaar, son nom est Isha, mon nom est Shiva, devons-nous continuer à le dire?”.

Ranbir a en outre expliqué pourquoi Ayan Mukerji les avait convaincus qu’il était acceptable de prendre le nom de leur amant. Il a ajouté en parlant à NDTV, “Ayan était très particulier que quand quelqu’un est amoureux, il doit aimer dire le nom de la personne qu’il aime. Et je pense que cela a du sens”.

Le dialogue alia bhatt dans le film ne fait que crier shivaaa shivaaaa Roxane (@Rohhshit) 11 septembre 2022

Si j’avais un sou à chaque fois qu’Alia Bhatt crie le nom de Shiva dans le film pic.twitter.com/HUWm9vMMd9 Meme marche (@zaidshaikhx_) 11 septembre 2022

Alia Bhatt a également créé l’un des mèmes les plus populaires d’un influenceur qui a fait le mimétisme parfait d’Alia dans le film. Parlant de son mimétisme, Alia appréciait la fille et aussi son extrême bonté. Alia Bhatt et Brahmastra de Ranbir Kapoor ont suscité beaucoup d’amour et d’appréciation de la part du public et c’est aussi un énorme Gita au box-office. Le film a jusqu’à présent gagné 213 crores et il est entré dans le club des 200 crores. Ayan Mukerji se prépare maintenant pour Brahmastra partie 2 et m’a assuré que je le sortirai en 2025.