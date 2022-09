Brahmastra : Ranbir Kapoor était-il ennuyé par Alia Bhatt lors des récentes promotions ? “Elle seule l’aime”, disent les fans après avoir regardé CETTE vidéo virale

BrahmastraL’événement de pré-sortie de s’est tenu dans le Sud hier soir. Enceintes Alia Bhat, Ranbir Kapoor aux côtés de Mouni Roy, Jr NTR et d’autres stars ont assisté à l’événement et ont interagi avec les fans lors de l’événement. Il reste moins d’une semaine pour la sortie de Ayan Mukerji-dirigé Brahmastra. C’est l’un des films les plus attendus de l’année. Beaucoup retardé pour diverses raisons, Brahmastra devrait sortir le 9 septembre 2022. Comme Brahmastra sort en plusieurs langues, un événement de pré-sortie a eu lieu à Hyderabad. Un clip devient viral sur le gramme, ce qui a laissé les fans se demander si Ranbir Kapoor était ennuyé par Alia Bhatt pour certaines raisons.

Ranbir Kapoor agacé par Alia Bhatt ?

Ainsi, hier soir, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt étaient au centre de l’attention lors de l’événement de pré-sortie de Brahmastra. L’actrice était arrivée sur les lieux dans un costume indien rose fuschia tandis que Ranbir avait l’air pimpant dans un avatar entièrement noir. Cependant, un clip d’Alia et Ranbir devient viral. Cela ressemble à une caméra de ventilateur dans laquelle Ranbir regarde Alia alors qu’elle sourit un peu. Elle retourne son regard et sourit de tout son cœur. Cependant, Ranbir ne sourit pas et dit quelque chose à Alia. L’actrice des Darlings lui répond en souriant.

Les internautes ont le sentiment que Ranbir était en colère contre Alia

Les grandes promotions de Brahmastra dans les villes du pays ont été une grande tendance dans Entertainment News. Eh bien, les internautes ont observé que Ranbir Kapoor n’avait pas du tout rendu le sourire à Alia Bhatt. Et par conséquent, les internautes le traînent en disant que seule Alia aime Ranbir. Ils pensent que RK était en colère contre Alia pour une raison quelconque. Ce n’est qu’un court extrait, mais la camaraderie de Ranbir et Alia lors de l’événement est devenue le sujet de conversation de la ville. Découvrez les commentaires ici :

Ranbir Kapoor se fait troller

Dernièrement, Ranbir Kapoor a été le destinataire des trolls et comment ! Depuis la tendance Boycott Brahmastra, Ranbir est encore plus sous les feux de la rampe. Son commentaire sur la grossesse d’Alia n’a pas non plus été bien accueilli par les internautes et il a reçu de nombreuses critiques pour la même chose. Plus tard, Ranbir Kapoor a également été annulé par des internautes sur Twitter où les gens ont craché de la haine contre l’acteur en ligne.

En parlant de l’événement de pré-sortie, il a été suivi par Ayan Mukerji, Nagarjuna, SS Rajamouli, Mouni Roy aux côtés d’autres acteurs et membres de l’équipe de Brahmastra.