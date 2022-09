Brahmastra : Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont CE lien majeur avec le chef-d’œuvre de Shah Rukh Khan, Swades

Brahmastra, réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar, a pris un départ fantastique au box-office, les réservations à l’avance étant exceptionnelles pour le jour d’ouverture et le premier week-end dans les trois chaînes nationales de multiplex. Couplé à la réservation à l’avance sur des écrans uniques, qui ont ouvert leurs fenêtres il y a 2 jours, vous disposez de l’un des meilleurs suivis pour n’importe quel film dans n’importe quelle langue du cinéma indien avant sa sortie. Cela montre un immense intérêt chez les téléspectateurs pour regarder le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette, montrant clairement que le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et les promotions ont toutes touché le bon accord.

Shah Rukh Khan à Brahmastra

Ce n’est pas un secret que Shah Rukh Khan fait partie de Brahmastra en tant que Mouni Roy, le principal méchant de Brahmastra première partie Shiva, a confirmé la même chose dans une interview de nouvelles de divertissement quelques jours avant que le film ne sorte en salles. En fait, après avoir regardé le film, nous pouvons dire en toute sécurité qu’il ne s’agit pas simplement d’un camée, mais d’une apparition prolongée en tant qu’invité, ce qui n’est rien de moins qu’un régal pour tous. Fans de Shah Rukh Khan. Eh bien, si toi aussi tu es un inconditionnel SRK fan et je n’ai pas encore vu le film, mais j’ai hâte de connaître son rôle, alors lisez notre spoiler ci-dessous :

Rôle de Shah Rukh Khan dans Brahmastra (SPOILER MAJEUR)

Shah Rukh Khan joue un scientifique à Brahmastra, mais pas n’importe quel scientifique. Son nom est Mohan Bhargava, qui était le même nom que son personnage scientifique de la NASA dans son chef-d’œuvre de 2004, Swades. De plus, il y a un extrait d’un discours qui Shah Rukh livre à Swades qui est également utilisé dans un moment fugace à Brahmastra. L’esprit soufflé, non? Quant à la façon dont il est aligné sur le Astraverse à Brahmastra, Eh bien, nous ne gâcherons pas cela pour le moment. Regarde le film.