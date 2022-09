Brahmastra : Ranbir Kapoor et Alia Bhatt n’ont pas fait payer une seule roupie pour le film, révèle Ayan Mukerji

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont donné leur sang et leur sueur à leur film le plus ambitieux, Brahmastra. Le film reçoit actuellement beaucoup d’amour et d’appréciation de la part du public, il aurait rapporté environ 250 crores et espère toucher 300 crores. Brahmastra Part One: Shiva est un énorme succès et maintenant le public attend avec impatience Brahmastra Part Two: Dev. Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Ranveer Singh jouera Dev tandis que le personnage d’Amrita est interprété par Deepika Padukone. Ranbir et Alia ont énormément travaillé dur et leurs personnages Shiva et Isha sont adorés par les fans, saviez-vous que le couple n’a pas facturé une seule roupie pour le film ? Oui!

Regardez la vidéo d’Ayan Mukerji révélant que Ranbir Kapoor n’a pas facturé d’argent pour Brahmastra

Ayan Mukerji, qui profite actuellement de tout le succès de Brahmastra qu’il mérite à juste titre, a révélé dans sa récente interaction avec les médias que le couple Brahmastra Ranbir et Alia n’avait pris aucun frais pour faire partie de ce film, plutôt Ranbir Kapoor a investi dans le film. Ayan a dit : ” Yeh film hamari bohut hi zid aur sacrifices personnels se bani hai. Alors oui, yeh Sach hai ki jo Ranbir ki prix en tant que star, acteur c’est sur un film, il n’a rien pris pour le making of de Brahmastra. Aur main manta hoon ke iske baigaar hum yeh film ko bana nahi paate. C’est une très, très grande chose, kyuki. Cela n’aurait pas été possible”.

Il a même ajouté qu’aucune autre star qu’il pensait n’aurait fait cela comme l’a fait Ranbir. En parlant d’Alai dans la même interview, Ayan a déclaré qu’elle était venue à bord en 2014 il y a près de 8 ans, alors qu’elle voulait une grande star, et à ce moment-là, elle a chargé une très petite monture et même elle a cédé à la réalisation du film parce que c’est aussi leur projet de rêve. Eh bien, il ne serait pas faux de dire que tout le travail acharné est récompensé. Les fans ne pourront-ils pas contenir leur enthousiasme, à ne pas regarder la trilogie prochainement ?