Brahmastra : Ranbir Kapoor et Alia Bhatt évitent d’assister à Sandhya Puja au temple Mahakaleshwar d’Ujjain ; est la protestation la raison?

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont tous prêts à surprendre les fans avec leur prochain film Brahmastra. Le film de Bollywood le plus attendu, Brahmastra, rend les fans fous. Eh bien, Alia et Ranbir prévoyaient de visiter le célèbre temple Mahakaleshwar d’Ujjain pour Sandhya Aarti. Mais, plus tard, les futurs parents ont évité d’y assister pour des raisons de sécurité. Eh bien, ce qui a mal tourné, c’est que plusieurs manifestants ont atteint le temple et ont créé le chaos en raison de la remarque de “bœuf” de Ranbir en 2012. Eh bien, une vidéo de Ranbir dans laquelle il a exprimé son amour pour le bœuf en 2012 est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont perdu leur calme face à lui.

La situation a été maîtrisée par les gendarmes. Le directeur de Brahmastra, Ayan Mukerji, est entré dans le temple et a reçu des bénédictions. Il a même partagé une photo de lui cherchant des bénédictions et a écrit : “À 3 JOURS ??? Je me sens très heureux et plein d’énergie d’avoir visité le temple de Mahakaleshwar aujourd’hui. J’ai eu le plus beau darshan. Je voulais faire cette visite pour clore le voyage cinématographique sur Brahm stra. , et pour obtenir toute l’énergie positive et les bénédictions pour notre Libération ??#brahmastra”. Brahmastra est à la mode dans Nouvelles du divertissement.

Jetez-y un œil –

Outre Ranbir et Alia, Brahmastra présente également Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni dans des rôles importants.