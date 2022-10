Brahmastra: Ranbir Kapoor dit qu’Alia Bhatt a perdu sa voix alors qu’il refuse de promouvoir le film avant la sortie d’OTT

Brahmastra de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt est devenu l’un des plus gros succès de l’ère post-pandémique. Le film a ramené le public dans les salles et maintenant le réalisateur Ayan Mukerji est sur le point de sortir sur Disney + Hotstar le 4 novembre 2022. Avant sa première OTT, Alia a partagé une vidéo amusante de Ranbir disant qu’il déteste promouvoir le film, ajoutant qu’Alia a perdu sa voix.

Dans la vidéo, Ranbir a été vu exprimer sa frustration en faisant des blagues d’autodérision sur la façon dont Alia a prononcé le nom de son personnage Shiva plus que souvent dans le film. Il a également déclaré qu’il détestait promouvoir le film.

“Même Alia n’a pas dit “Shiva, Shiva” autant de fois dans le film. Je suis devenue un fantôme à force de danser. Alia a perdu sa voix en chantant Kesariya à chaque événement. Nous avons fait voler 150 drones et distribué 250 bonbons. Que dois-je faire maintenant ? Allez chez tout le monde, demandez-leur personnellement “Mesdames et Messieurs, notre film Brahmastra arrive sur Disney+ Hostar, regardez-le s’il vous plaît”, a-t-il déclaré.

À un moment donné dans la vidéo, Ranbir dit également que le réalisateur du film Ayan Mukerji estime que Ranbir n’a pas de vie en dehors de Brahmastra lorsque l’acteur attend son premier enfant avec Alia. Plus tard dans la vidéo, Ranbir reçoit un appel du réalisateur et il accepte volontiers de promouvoir le film sur l’insistance d’Ayan pour regretter plus tard après avoir déconnecté l’appel.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor ici :

La vidéo a suscité plusieurs réactions de leurs fans, dont son ex petite amie Deepika Padukone et son mari Ranveer Singh qui ont laissé tomber des emojis rieurs sur la situation de Ranbir. Eh bien, c’est certainement une campagne promotionnelle intelligente pour le film d’aventure mythologique.