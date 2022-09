Brahmastra : Ranbir Kapoor-Alia Bhatt revient d’Hyderabad ; les fans se plaignent que la star ne sait pas comment tenir sa femme enceinte

Après avoir affirmé que Ranbir Kapoor avait l’air agacé par Alia Bhatt lors d’un événement à Hyderabad lors de la promotion de leur film Brahmastra, les internautes se plaignent maintenant que l’acteur n’est pas sensible à sa femme Alia et dit qu’il ne sait pas comment la tenir, surtout pendant la grossesse. La seule vidéo d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor de l’événement devient virale où les gens sentent que RK est en colère contre elle et qu’elle seule l’aime.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt reviennent d’Hyderabad

Et maintenant, une autre vidéo du couple a fait surface en ligne qui prétend qu’il ne sait pas comment tenir sa femme à leur retour d’Hyderabad. Alia Bhat affiche sa bosse de bébé proéminente et un sourire radieux tandis que Ranbir n’aimait pas beaucoup l’intérêt d’être cliqué et regardé, il se force.

Depuis que Ranbir Kapoor s’est marié avec sa copine et l’actrice de Bollywood Alia Bhatt, il a fait face à de nombreuses critiques pour ses déclarations et ses gestes envers elle. De la grosse honte pendant la grossesse à l’appeler son dal chawal en utilisant la référence de son film populaire Yeh Jawaani Hai Deewani. Ranbir a même récemment présenté ses excuses aux personnes qui l’ont critiqué pour sa blague sur le poids de sa femme enceinte pendant la grossesse et a admis qu’il avait un mauvais sens de l’humour.

Ranbir et Alia seront vus à l’écran pour la première fois ensemble à Brahmastra et ils ont lancé les promotions pour la même chose. Le film présente également Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy dans des rôles clés. Le film devrait sortir le 8 septembre 2022 et les réalisateurs ne ménagent aucun effort pour attirer le public dans les salles au milieu de la peur du boycott.