Brahmastra : Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Ayan Mukerji RÉVÈLENT la GRANDE surprise pour tous les fans ; il est connecté au numéro porte-bonheur 8 de RK [Watch Video]

Après plus de cinq ans de préparation, Ayan Mukerjic’est Brahmastra est prêt à sortir sur les grands écrans le 9 septembre 2022. Les vedettes du film Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjunaet Mouni Roy. Deepika Padukone et Shah Rukh Khan ont des camées dans le film. Brahmastra a créé un excellent buzz de pré-sortie, et il est sur le point de faire une ouverture exceptionnelle au box-office. Cependant, maintenant, les fabricants ont fait quelque chose de spécial pour tous les fans.

Alors que le film devrait sortir le 9 septembre, un jour avant sa sortie le 8 septembre, une projection pour les fans est prévue. Karan Johar, le producteur du film, s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo dans laquelle Ranbir, Alia et Ayan font cette grande annonce.

Hier soir, le trio et l’équipe du film ont regardé le film en 3D pour la première fois, et la vidéo partagée par Karan provient de la projection. Eh bien, le numéro 8 a été le numéro porte-bonheur de Ranbir. De ses voitures à son maillot de foot, le numéro 8 est toujours attaché à l’acteur. Dans la vidéo, Ranbir dit : “Le 8 septembre, c’est le numéro 8 porte-bonheur, nous allons avoir une projection pour les fans.” Regardez la vidéo ci-dessous

Brahmastra fait la une des journaux depuis le moment où il a été annoncé. Le film a mis plus de cinq ans à être réalisé et plusieurs fois la date de sortie a été repoussée. Fait intéressant, lorsque le film a commencé à tourner, Ranbir et Alia avaient commencé à sortir ensemble. Le couple s’est marié et maintenant, ils attendent leur premier enfant lorsque le film sortira sur les grands écrans.

2022 n’a pas été une grande année pour Bollywood, et maintenant, tous les regards sont tournés vers Brahmastra. Bien que les rapports de réservation à l’avance soient excellents, tout dépend des critiques et du bouche à oreille quant à la performance du film au box-office. Alors, attendons et regardons.