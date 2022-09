Brahmastra : Pas Ranveer Singh, mais Punit Pathak est le mystérieux développeur de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ? Le chorégraphe brise le silence

Depuis que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt star Brahmastra sont sortis en salles, il y a eu beaucoup de curiosité parmi les fans qui ont essayé de décoder l’identité de Dev dans le réalisateur Ayan Mukerji. Plus tôt, il a été rapporté que Ranveer Singh avait joué le rôle, mais plus tard, on a dit que le chorégraphe Punit Pathak était le mystérieux Dev de Brahmastra.

Rompant son silence sur les informations en cours selon lesquelles il tournerait pour la partie Dev du film, Punit l’a nié en disant que c’était faux. “Non non non, je ne l’ai pas tourné. Ce n’est pas vrai, ce n’est pas bien. Je ne suis pas Dev à Brahmastra”, a déclaré Punit à News18.

Il y a quelques jours, lorsqu’on a posé à Ayan la question brûlante de savoir qui était Dev, le réalisateur s’est abstenu de révéler l’identité du personnage au milieu du casting de Ranveer et Hrithik Roshan pour le passé. “Je ne peux pas révéler qui est Dev. J’ai lu beaucoup de noms mais ce sera un mystère pendant un moment”, avait-il déclaré.

Cependant, Ayan avait dit qu’il y avait plusieurs théories de fans qu’Alia avait partagées avec lui et cela avait vraiment attiré son attention. Il a dit que l’équipe allait donner un coup dur dessus et faire un script pour Brahmastra partie 2 et commencer à le produire.

Il avait partagé le script de Brahmastra 2 a déjà été verrouillé et a passé près de deux heures à travailler sur la partie 2 le jour de la sortie de la partie 1. Le réalisateur a également déclaré qu’il considérerait les critiques mitigées comme une rétroaction positive pour faire de Brahmastra partie 2 une meilleure version.