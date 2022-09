Brahmastra mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhat est sorti en salles le 9 septembre et pour le plus grand plaisir des stars, le film s’est avéré être un succès. Réalisé par Ayan Mukerji, Brahmastra a réussi à battre plusieurs records au box-office. Maintenant, les fans sont ravis de sa suite. À la fin de Brahmastra: Part One – Shiva, les créateurs ont taquiné le public avec le titre de la suite et c’est-à-dire Brahmastra: Part Two – Dev. Il tournera autour de l’antagoniste qui n’a pas encore été présenté. Mais quand sortira-t-il ?

Entertainment News: Combien de temps faudra-t-il pour terminer Brahmastra 2 de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt?

Nous savons tous que Brahmastra a pris près de 5 longues années à faire. En fait, il a été annoncé bien avant qu’il n’arrive sur les parquets. Bien que le coronavirus ait ajouté au retard, Brahmastra a mis beaucoup de temps à se terminer en raison de ses lourds effets visuels et plus encore. La suite prendra-t-elle le même temps ? Dans une interview avec indianexpress.com, Ayan Mukerji, a révélé la date de sortie de la suite. Il a dit qu’il visait 2025 pour sortir la deuxième partie de Brahmastra. Il a mentionné que leur objectif est dans trois ans, même si cela semble un peu difficile étant donné que la première partie a pris beaucoup de temps à faire.

Ayan Mukerji a également parlé du personnage de Dev et a déclaré que la suite emmènera les fans dans le passé pour donner sa trame de fond, mais s’attardera également au présent.

Brahmastra: Première partie – Shiva a également joué Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy dans des rôles clés. Il y avait un camée de Shah Rukh Khan et les fans l’aimaient vraiment en tant que Vanarastra. En fait, les fans de SRK ont même lancé une pétition exigeant qu’un spin-off soit fait uniquement sur Shah Rukh Khan. Dans le prochain, on verra peut-être aussi Deepika Padukone.