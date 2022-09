Brahmastra : Non seulement Shah Rukh Khan, Katrina Kaif fait également partie de la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ; Voici comment

C’est Brahmastra journée! Ranbir Kapoor et Alia Bhatle film Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji est arrivé dans les salles. Le film était en préparation depuis près de cinq ans et maintenant il est enfin arrivé sur grand écran. Depuis le matin, Brahmastra est à la mode alors que les gens partagent des critiques du film. Il y a aussi eu une tendance négative autour de lui, les internautes appelant à son boycott. De nombreuses scènes du film ont également fuité sur les réseaux sociaux. Et nous avons trouvé la mention de Katrina Kaif dans l’un d’eux.

Katrina Kaif est-elle dans le Brahmastra ?

La présence de Shah Rukh Khan à Brahmastra a été révélée avant la sortie du film mais celle de Katrina est une surprise. Eh bien, laissez-nous vous dire que l’actrice n’a joué aucun camée dans le film mais en est devenue une partie comme dans une scène Alia et Ranbir dansent sur Chikni Chameli. C’est l’une des chansons les plus célèbres de Katrina Kaif. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt montrent leurs mouvements divertissants sur la chanson et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ranbir Kapoor connaît bien les étapes de la chanson de son ex-petite amie. Regarde.

Revue Brahmastra

Pendant ce temps, sur Twitter, Brahmastra reçoit des critiques mitigées. Beaucoup sont très impressionnés par le film de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. De VFX à l’histoire, beaucoup louent simplement la vision d’Ayan Mukerji. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles on peut voir le public applaudir à la fin du film. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas très satisfaits du résultat du film. La tendance Boycott Brahmastra est toujours parmi les meilleures sur Twitter. Il reste à voir si Brahmastra parvient à bien faire au box-office. Le revers est que le film a été divulgué sur de nombreuses citations de piratage comme Filmyzilla et plus encore.