Brahmastra Movie Review: Voici ce que SS Rajamouli a à dire sur Ranbir Kapoor, Alia Bhatt film, “Ce n’est pas un conte de fées mais …”

Brahmastra est actuellement l’un des films les plus attendus de Bollywood. Ayan Mukerjile film mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhat est en gestation depuis environ une décennie depuis sa création et sa conception. Ayan Mukerji et co ont tout donné pour créer un monde d’extravagance visuelle. Brahmastra gagne déjà le cœur des masses. Les chansons, les visuels, les acteurs, le mystère et le VFX de Brahmastra ont été le sujet de discussion depuis la sortie des teasers. Et à mesure que le film se rapproche de sa sortie, des promotions se déroulent dans tout le pays. Lors d’un de ces événements promotionnels, RRR directeur SS Rajamouli a partagé son analyse d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor starrer.

SS Rajamouli passe en revue Brahmastra

Ranbir Kapoor, SS Rajamouli et Nagarjuna Akkineni ont récemment été repérés à Chennai, faisant la promotion de Brahmastra. Lors d’un événement promotionnel, le directeur de Baahubali a fait l’éloge d’Ayan Mukerji et a déclaré que créer un monde qu’Ayan a créé n’est pas facile. Rajamouli a déclaré qu’à Brahmastra, il a créé un pouvoir mais avec des limites offrant une portée dans les parties futures pour mettre en valeur la lutte et la victoire éventuelle du bien sur le mal. Rajamouli a réitéré que ce n’est pas un travail facile et a ajouté que ce n’est pas un conte de fées qu’Ayan a créé. Rajamouli a déclaré qu’Ayan avait réalisé le film de manière commerciale.

Plats à emporter du SS Rajamouli de Brahmastra

Lors de l’événement, il a également partagé ce qu’il a emporté après avoir regardé Brahmastra. SS Rajamouli a révélé que parmi tous les astras que le film présentera, Ayan Mukerji a montré que l’amour était plus puissant. “Ayan s’est assuré que parmi tous les astras, y compris Vanara Astra, Agni Astra, Jalastra et Brahmastra, l’amour est le plus fort”, a-t-il déclaré tout en ajoutant que ce ne serait pas un jeu de mots. SS Rajamouli a fait l’éloge du jeune cinéaste en disant qu’il a créé le monde dont on n’entend parler que dans les contes, les histoires ou que l’on lit dans les livres, le monde des Astras, dont on entend parler mais dont on n’a jamais vu la splendeur. Il a remercié toutes les personnes associées à Brahmastra de l’avoir intégré. Brahmastra et Ranbir Kapoor ont fait la une des journaux en nouvelles de divertissement tous les jours.

Rajamouli devient franc sur Brahmastra

Enfin, il a ajouté : “J’ai donné cinq ans de ma vie à Baahubali 2. Ici, nous avons une personne qui a donné 10 ans de sa vie pour une vision en laquelle il croyait. J’ai vu une vision dans la narration d’Ayan et je voulais soutiens le.” Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Nagarjuna Akkineni et d’autres. Le film est prévu pour le 9 septembre, partout dans le monde. Karan Johar, Apoorva Mehta, Namit Malhotra, Ranbir Kapoor, Marijke Desouza et Ayan Mukerji ont soutenu le film sous la bannière de Star Studios, Dharma Productions, Prime Focus et Starlight Pictures.