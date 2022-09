Brahmastra : Mouni Roy se souvient avoir tourné 6-7 jours avec Shah Rukh Khan ; l’appelle “une expérience hors du corps”

La renommée de Naagin, Mouni Roy, a eu l’opportunité de sa vie dans le film d’action-aventure fantastique d’Ayan Mukerji, Brahmastra. Elle a reçu d’immenses éloges pour son rôle de l’antagoniste Junoon dans la vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Elle a également eu la chance de travailler avec Shah Rukh Khan pour la première fois sur le celluloïd. Elle n’a peut-être tourné que 6 à 7 jours avec le King Khan sur ses 9 à 10 jours de tournage pour son camée et elle ne pouvait rien demander de plus pour vivre une telle expérience magique.

“J’ai tourné avec Shah Rukh Khan pendant environ six à sept jours. Et que puis-je dire de “magique”, il est tout simplement le meilleur, si intelligent, si charmant et si beau, à l’envers. -expérience corporelle ? J’étais tellement nerveux le premier jour”, a déclaré Mouni à India Today dans une interview.

Se souvenant de son premier jour de répétition avec Shah Rukh Khan, Mouni a déclaré : « À la télévision, nous avons l’habitude de mémoriser beaucoup de répliques, alors j’étais prête. Je me suis bien préparée pour le rôle en sachant que je travaillais avec Shah Rukh Khan, littéralement et J’étais comme oui, ‘Je suis complètement prêt!’ Je suis allé sur le plateau et la première ligne que j’ai dû prononcer pendant la prise de répétition, j’ai tâtonné. J’étais tellement nerveux.

Cependant, Mouni s’est ressaisie et a décidé de tout donner car de telles opportunités ne frappent pas à votre porte tous les jours. “Donc, je devais tout donner et je devais lui donner mon 100%. Je n’arrêtais pas de dire ‘à quel point j’avais de la chance de partager l’espace d’écran avec Amitabh Bachchan Sir, SRK Sir, Nagarjuna Sir, Ranbir et Alia. Ils sont tous acteurs légendaires”, a-t-elle ajouté.

Auparavant, Mouni avait dit que Brahmastra n’est pas seulement un film mais une émotion qu’elle chérira pour le reste de sa vie. L’actrice a commencé sa carrière avec la populaire saga saas-bahu Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et a ensuite participé à un certain nombre d’émissions, notamment Junoon – Aisi Nafrat Toh Kaisa Ishq, Kasturi, Naagin et a également fait des films de Bollywood tels que Courez, Tum Bin 2 et bien d’autres.