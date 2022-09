Brahmastra : Mouni Roy de retour en tant que Junoon dans les parties 2 et 3 de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ? L’actrice brise le silence

Chez Ayan Mukerji Brahmastra mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhat est sorti le 9 septembre 2022. Le film a reçu des réponses mitigées de la part des critiques et du public, mais tout le monde a aimé la performance de Mouni Roy qui a joué l’antagoniste, Junoon, dans le film. Alors que tout le monde attend de savoir quels acteurs seront vus comme Dev et Amritha dans la partie 2, il y a aussi la question dans l’esprit des cinéphiles de savoir si Junoon reviendra dans les parties à venir. Récemment, dans une interview, Mouni s’est ouvert à ce sujet.

Brahmastra a fait la une des journaux du divertissement pour de nombreuses raisons. Lors d’une conversation avec India Today, lorsque Mouni a été interrogée sur sa participation aux parties 2 et 3 de Brahmastra, l’actrice a déclaré qu’elle espérait le faire et qu’elle le manifestait. Mouni a ajouté qu’elle ne savait honnêtement pas et qu’il fallait demander à Ayan de la ramener.

Mouni dans une interview avait révélé plus tôt que lorsque le film lui avait été offert, elle devait jouer un petit rôle, mais plus tard, elle est devenue l’antagoniste principal. Brahmastra a mis cinq ans à être fabriqué; l’actrice a été choisie pour le rôle de Junoon après qu’Ayan l’ait vue dans Naagin.

Mouni a commencé son voyage avec la télévision et a fait ses débuts à Bollywood avec la sortie 2018 Gold. Ses fans sont ravis de savoir quel sera son prochain projet après Brahmastra. Eh bien, 2022 a été une excellente année pour Mouni, tant sur le plan professionnel que personnel. Plus tôt cette année, elle s’est mariée avec Suraj Nambiar, et maintenant, elle a joué dans un film à succès comme Brahmastra.

Parlant de Brahmastra partie 2, Ayan Mukerji a révélé que le film mettra 2-3 ans à sortir. Il y a quelques jours, il a également déclaré qu’ils annonceraient bientôt quels acteurs seraient vus comme Dev et Amritha dans la suite. Apparemment, Ranveer Singh et Deepika Padukone rejoindront la franchise en tant que Dev et Amritha. Espérons qu’une annonce officielle soit faite bientôt.