Brahmastra : Mouni Roy confirme le caméo de Shah Rukh Khan ; dit que faire partie du film est un privilège

Chez Ayan Mukerji Brahmastra vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjunaet Mouni Roy est sur le point de sortir le 9 septembre 2022. La bande-annonce du film et les chansons ont créé un buzz de pré-sortie décent, et tous les regards sont tournés vers Brahmastra car peu de biggies de Bollywood ont fait leur marque au box-office cette année. Il y a eu des rapports selon lesquels Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont des camées dans le film. Alors que plus tôt Karan Johar dans une interview avait confirmé que SRK avait fait une apparition à Brahmastra, après le lancement de la bande-annonce, Ayan Mukerji avait nié les informations sur le camée de la superstar dans le film.

Cependant, maintenant, Mouni dans une interview avec Bollywood Hungama, a confirmé que Shah Rukh Khan avait une apparition dans le film. Elle a dit: “Lorsque vous travaillez avec Ranbir, Alia, monsieur Bachchan, monsieur Nagarjuna, monsieur Shah Rukh y a également joué une apparition.”

Mouni a en outre révélé que lorsqu’elle est venue à bord pour le film, ce n’était qu’une apparition spéciale. Mais, plus tard, elle est devenue la principale méchante du film. Nous sommes sûrs que les fans de Mouni sont ravis de la voir dans Brahmastra en tant qu’antagoniste.

Eh bien, il y a quelques semaines, quelques photos de Shah Rukh Khan du film ont été divulguées sur les réseaux sociaux et les fans ont spéculé qu’il jouait Vanarastra à Brahmastra. Il sera sûrement intéressant de voir le caméo de SRK dans le film.

Le camée de SRK sera l’ode d’Ayan Mukerji à son amour pour Shah Rukh Khan. #Brahmastra #SRK pic.twitter.com/gAVzqu8G1u BRAHMASTRA en 9 jours (@BadaJaanwar) 11 août 2022

Brahmastra est en préparation depuis cinq ans, et après de multiples retards, le film va enfin sortir sur grand écran dans les neuf prochains jours. Les créateurs partagent de nouvelles promos tous les jours, et dans une récente promo, nous entendons la voix d’une femme, et les internautes spéculent que c’est la voix de Deepika Padukone.