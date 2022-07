Brahmastra : mécontents de la partie “Love Storiya” de la chanson de Kesariya, les internautes lancent un festival de mèmes hilarant

Cédant à la demande du public, les créateurs d’Alia Bhatt et de la vedette de Ranbir Kapoor Brahmastra ont traité les fans en publiant la chanson Kesariya. Cependant, tout comme les fans sont tombés amoureux du refrain de la chanson, Kesariya Tera, ils n’aimaient pas non plus le reste de la partie de la chanson, en particulier la partie “Love Storiya”. Pour exprimer leur déception, les utilisateurs de Twitter ont lancé un festival de mèmes hilarant se moquant des paroles de la chanson Kesariya.

La piste Kesariya est représentée sur Ranbir Kapoor et Alia Bhatt et présente la saga amoureuse des deux personnages principaux. Le morceau romantique a été tourné dans les ghats de Varanasi et il est sorti en cinq langues en versions hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. Il a été chanté en hindi par Arijit Singh, composé par Pritam et les paroles sont écrites par Amitabh Bhattacharya.

Regarde.

Quand ils riment Love Storiya avec Kesariya pic.twitter.com/8kYXIXULvx Aditya Bhattacharya (@Adiseanttak) 17 juillet 2022

À quoi ressemble Love Storiya dans la chanson de Kesariya pic.twitter.com/2pKbM8uk9s Sonali Tewari (@tewari__sonali) 17 juillet 2022

Les gens s’offusquent de “Love Storyya” Moi qui n’aimais même pas la chanson Kesariya pic.twitter.com/efUGGzKj2b Tanya (@archnemesissy) 17 juillet 2022

Ils entreront dans votre vie comme une partie de kesariya et vous laisseront comme une histoire d’amour. pic.twitter.com/qwdmIIWlBN Kunj (@KunjBhavsar1) 17 juillet 2022

Ils auraient pu simplement écouter “Mushkil Bada Ye Pyaar Hai” pour obtenir un mot qui rime avec #Kesariya ?? au lieu de Love Storyya ? Alors. De nombreux. Options. pic.twitter.com/MqErGpLf6i sweta (@shwoooohadha) 17 juillet 2022

Moi aux paroliers de la chanson pour supprimer la partie histoire d’amour :#Kesariya pic.twitter.com/qnT9RhMVDW Bébé docteur (@PaedsLife) 17 juillet 2022

Le mois dernier, la bande-annonce de Brahmastra Part 1: Shiva est sortie et regorgeait de plans VFX impressionnants et d’une indication de la grande envergure du film. La bande-annonce commence par la voix de Big B qui parle des cinq éléments dont les pouvoirs sont stockés dans des “astras” (armes) depuis l’Antiquité et qu’il s’agit de l’histoire du Dieu de tous les Astras – le Brahmastra. Vient ensuite le personnage de Ranbir, Shiva, un garçon d’à côté. Il rencontre plus tard Isha, joué par Alia, qui apprend le secret de Shiva – le feu ne le brûle pas. Il y a des aperçus de Nagarjuna et aussi de Mouni Roy en tant que méchant du film.