Brahmastra s’est avéré être un succès. Défiant toute la négativité, Ranbir Kapoor et Alia BhatLe film de a réussi à faire des merveilles au box-office. Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji a brisé la période de sécheresse de Bollywood au box-office en réussissant à attirer la foule. Il a eu un excellent week-end d’ouverture et maintenant il reste à voir ce qui se passera dans les prochains jours. Hormis Ranbir et Alia, Shah Rukh KhanLe camée de Vanarastra dans le film est également aimé de tous. Des fans enthousiastes ont même divulgué un extrait du film le mettant en scène. Maintenant, il y a une pétition.

Entertainment News : Un spin-off de Brahmastra uniquement pour Shah Rukh Khan ?

Oui, sur change.org, les fans de Shah Rukh Khan ont lancé une pétition demandant qu’un spin-off ne soit réalisé qu’avec lui. Il essaie le rôle de Mohan Bhargav dans le film et les fans sont tellement impressionnés qu’ils veulent un film uniquement et uniquement sur lui. Il y a de nombreux commentaires indiquant qu’il rendrait justice au rôle et sa présence de 20 minutes à Brahmastra a été très percutante. Un commentaire disait: “Parce que pourquoi pas? Sa présence à l’écran a illuminé la salle et sa trame de fond mérite un film à part entière.” Souhaitez-vous signer la pétition ?

Incroyable ?… #SRK les fans lancent une pétition pour un plein #AstraVerse filmer avec lui !!! En tant que fan, j’ai signé…demande à tous les fans de SRK de faire de même !!! ??????#Brahmastra spin-off avec Shah Rukh Khan – Signez la pétition ! @iamsrk https://t.co/Nty8AYk2hs via @ChangeOrg_Inde Girish Johar (@girishjohar) 12 septembre 2022

En parlant de Brahmastra, il met également en vedette Nagarjuna, Amitabh Bachchan et Mouni Roy dans des rôles clés en dehors de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Toutes les stars ont été positives pour leurs rôles d’acteur dans le film. Alors que les rapports du box-office indiquent que Brahmastra est un succès, il y a des débats et des discussions sur des chiffres prétendument gonflés. Kangana Ranaut a affirmé que Dharma Productions avait gonflé les chiffres du box-office de Brahmastra.