Brahmastra : les créateurs de la star de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt tirent un coup de maître ; le film sera projeté à CE prix dans sa troisième semaine [Read Deets]

Brahmastra a fait des affaires fantastiques au box-office le troisième vendredi et la raison derrière cela était la Journée nationale du cinéma. Le 23 septembre 2022, les prix des billets à travers le pays dans tous les théâtres étaient de Rs. 75 qui a assuré plus de passages. Alors le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette le jour 15 collecté Rs. 10,79 crore au box-office en Inde, et le jour 17, a montré une baisse et collecté Rs. 6,03 crore (toutes les langues). Maintenant, les réalisateurs du film ont réussi un coup de maître pour assurer une meilleure fréquentation pendant les jours de semaine de sa troisième semaine.

Du 26 au 29 septembre, le prix des billets du film ne sera que de Rs. 100 + TPS. Karan Johar s’est rendu sur Twitter pour en informer tout le monde. La vidéo partagée par le cinéaste indique qu’après avoir vu la réponse lors de la Journée nationale du cinéma, désormais du 26 au 29 septembre, le public peut célébrer Navratri en regardant Brahmastra à Rs. 100. Mais, eh bien, il y a aussi des termes et conditions et c’est ce que même Karan a mentionné dans le tweet.

Découvrez l’annonce du prix du billet Brahmastra ci-dessous Regarder la vidéo

Célébrez Navratri avec #Brahmastra ! Soyez témoin de cette histoire sur les grands écrans pour seulement Rs. 100 + TPS du 26 septembre au 29 septembre. ON SE VOIT AU CINÉMA!? CG Appliquer* pic.twitter.com/YgV6ST39sm Karan Johar (@karanjohar) 25 septembre 2022

Brahmastra a reçu une réponse mitigée de la part des critiques et du public. Cependant, le film s’est terminé sur une note très intéressante et a révélé que la partie 2 présentera deux nouveaux personnages Dev et Amritha. Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui sera vu comme Dev et Amritha dans le film.

Apparemment, Ranveer Singh et Deepika Padukone seront vus dans Brahmastra 2. Mais, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet. Il y a quelques semaines, lors d’une conférence de presse, Ayan Mukerji a révélé que Brahmastra 2 mettra 2 à 3 ans à sortir, mais ils annonceront bientôt quel acteur sera vu comme Dev dans le film.