Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt s’est ouvert à des critiques mitigées de la part des critiques de cinéma et du public. Alors que certains ont trouvé le film à la hauteur d’Hollywood, certains ont dit que l’extravagance de science-fiction manquait d’âme. Au milieu des critiques négatives, il a été signalé que Brahmastra avait subi des pertes de Rs 800 crore pour les investisseurs PVR et Inox. L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut avait également partagé le rapport disant que le réalisateur Ayan Mukerji avait réduit l’argent en cendres.

Réagissant aux rumeurs persistantes selon lesquelles Brahmastra subirait d’énormes pertes, Kamal Gianchandani, le PDG de PVR, a réfuté les informations en disant qu’elles sont sans fondement et fausses. Dans une série de tweets, Gianchandani a déclaré que la chaîne de théâtre PVR avait fait des affaires phénoménales avec Brahmastra en collectant Rs 8,18 crore net le premier jour de sa sortie.

Il a également comparé la collection de box-office de Brahmastra aux performances d’autres films tels que Kartik Aaryan et Kiara Advani avec Bhool Bhulaiyaa 2 (3,26 crore) et le magnum opus RRR de SS Rajamouli (8,64 crore) avec Ram Charan et Jr NTR, Rocking Star Yash’s KGF 2 (11,95 crores), Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt (2,58 crores) et Sooryavanshi d’Akshay Kumar (5,08 crores).

Il a également déclaré que le verdict du public payant était positif et qu’ils appréciaient le film et en parlaient. Il a dit que PVR passe un week-end fabuleux et c’est plutôt encourageant compte tenu de la programmation massive de films au cours des 3 prochains mois.

(2/2) aux frais du film. Mais juste pour l’enregistrement @_PVRCinemas seul dépassera 8cr + NBOC aujourd’hui (vous pouvez faire le calcul pour le numéro de l’Inde) et il n’y a même pas une légère baisse des avances de demain. Le verdict du public est clairement positif, pointant vers une forte course dans les cinémas. Kamal Gianchandani (@kamalgianc) 9 septembre 2022

pour #Bramhastra le jour 1. Pour mettre cela en contexte, quelques-uns des récents suoer-hits enregistrés ? à #PVR jour 1, Sooryavanshi – 5,08 cr Gangubai K – 2,48 cr RRR – 8,64 cr KGF 2 – 11,95 cr (2/4) Kamal Gianchandani (@kamalgianc) 10 septembre 2022

Outre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra met également en vedette Mouni Roy, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Shah Rukh Khan dans un camée spécial. Le film a été réalisé avec un budget de plus de Rs 400 crore et diffusé sur 5 000 écrans en Inde et sur plus de 3 000 écrans à l’étranger.