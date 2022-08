Brahmastra : le look de Shah Rukh Khan en tant que Vanar Astra FUITE en ligne ; Les SRKians jaillissent d’une vidéo virale [WATCH HERE]

Shah Rukh Khan a pas mal de films dans son assiette. La superstar a pris une sorte de congé sabbatique après la sortie de son film Zero et maintenant il est prêt à revenir sur les grands écrans avec des projets à méga-budgets massifs. Mais avant que des films comme Pathaan, Jawan et d’autres n’arrivent sur les écrans, Shah Rukh Khan apparaît dans des camées majeurs et des apparitions spéciales. Après Rocketry et Laal Singh Chaddha, on va le voir dans Brahmastra de même que Ranbir Kapoor et Alia Bhat. Maintenant, son regard en tant que Vanar Astra du drame d’aventure fantastique a été divulgué en ligne.

Les SRKians jaillissent du look de King Khan

Dans la vidéo divulguée, on peut voir Shah Rukh Khan montrer ses pouvoirs spéciaux en tant que Vanar Astra à Brahmastra. Son regard est imbibé de sang et comme il s’élève dans les airs. La silhouette d’Hanuman apparaît en arrière-plan. Les fans sont totalement amoureux de l’avatar de SRK et disent qu’ils n’attendent Brahmastra que pour avoir un aperçu du King Khan. Découvrez la vidéo et les tweets ci-dessous :

Les rumeurs sont vraies..!! ?@iamsrk dans #Brahmastra ? J’espère que ce sera le retour de Bollywood ? pic.twitter.com/Zz4qktFBz6 Mridul Prakash (@mridul_prakash4) 11 août 2022

Date de sortie de Brahmastra

La star de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dirigée par Ayan Mukerji verra des apparitions spéciales de nombreuses stars de Bollywood. Madhuri Dixit et Kajol feraient également partie du film. Des stars comme Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy et bien d’autres ont un rôle central à jouer dans Brahmastra. Le film sort en septembre de cette année. Êtes-vous excité?