Brahmastra : le film de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt atteindra le statut de succès, mais ne peut pas battre les goûts de KGF 2, révèle l’astrologue [Exclusive]

Brahmastra d’Ayan Mukerji est sorti en salles aujourd’hui. Il met en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le film est réalisé avec un budget de plus de Rs 500 crores, et Bollywood espère qu’il ravivera sa fortune qui semble faible avec des ratés à gros budget comme Shamshera, Laal Singh Chaddha et Rakshabandhan. Brahmastra parviendra-t-il à surpasser les goûts de KGF2 et RRR qui ont rendu les masses folles des films du Sud ? Ranbir Kapoor a aussi besoin d’un coup pour se remettre de la débâcle de Shamshera ? Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji nous dit ce que les étoiles réservent à Brahmastra.

Il a déclaré à BollywoodLife : “Tout d’abord, le film sera un succès. Il récupérera l’investissement de ses pas dans les salles. Les producteurs seront satisfaits sans se plaindre. Cependant, ce ne sera pas un blockbuster de tous les temps. Il ne battra pas les records de RRR ou KGF 2. De l’argent sera gagné et ce sera un super succès.” L’astrologue a ajouté que les étoiles de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt étaient un peu troublées maintenant. “Tous les deux ont neech ka Rahu, ce qui cause des problèmes sur le plan professionnel. Ranbir Kapoor a un Mercure très fort. En fait, je suggérerais que Ranbir Kapoor devrait rester à l’écart des entreprises de production cinématographique pendant un certain temps maintenant.”

Le film réalisé par Dharma Productions se déroule dans un Astraverse. Ceux qui ont vu en ont des critiques mitigées. Alors que les effets visuels et la musique de fond reçoivent une immense appréciation, les gens pensent que la piste d’amour est inutile et gâche le film. En fait, les gens n’ont pas trop aimé l’écriture des scènes d’amour. Mais en disant cela, Brahmastra est un spectacle visuel et tout à fait agréable. Ranbir Kapoor et Mouni Roy reçoivent une immense appréciation pour leurs formidables performances. La musique de Pritam est également un succès.