Brahmastra : le camée de Shah Rukh Khan est divulgué en ligne ; les fans ne peuvent pas arrêter d’être gaga de son apparence spéciale

Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt est enfin sorti dans les cinémas du monde entier et les fans ont sauté de joie pour voir Shah Rukh Khan dans un caméo puissant dans la direction d’Ayan Mukerji. Les personnes qui ont regardé Brahmastra dans les cinémas ont partagé un clip de l’apparition spéciale de SRK et il est maintenant largement diffusé en ligne.

Dans le clip viral, Shah Rukh Khan est vu vêtu d’un t-shirt et d’un pantalon décontractés avec un long cardigan. On le voit tout ensanglanté et meurtri alors qu’il affronte les forces du mal. Tout en exécutant sa pose signature consistant à étirer ses bras grands ouverts, SRK est vu voler au-dessus du sol, flotter dans le ciel et se transformer en Vanarastra.

Les fans peuvent être entendus hurler et applaudir à l’apparition de Shah Rukh Khan et ils ne pouvaient pas non plus arrêter de devenir gaga sur son camée sur les réseaux sociaux. Les fans ont inondé les tendances Twitter avec “King is Back” et ils devraient maintenant le regarder à Pathaan pour voir son avatar à part entière.

Brahmastra a été ouvert à des réponses mitigées de la part des critiques de cinéma et du public. Alors que certains ont apprécié le type d’effets visuels qui ont été utilisés dans les séquences, certains ont rejeté le film pour son scénario médiocre. Beaucoup de gens ont dit que Brahmastra était riche en effets visuels mais manquait d’âme.

Alors que Brahmastra devrait récolter du moolah lors de son week-end d’ouverture grâce à un nombre important de réservations à l’avance, il reste à voir comment le film se comportera au box-office dans les jours à venir. Le film met également en vedette Mouni Roy, Nagarjun et Amitabh Bachchan dans des rôles de premier plan.