Brahmastra : L’annonce de la grossesse d’Alia Bhatt était-elle une stratégie promotionnelle ? Ranbir Kapoor répond

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent leur premier paquet de joie. Le couple a récemment annoncé sa grossesse avec une photo où Alia a été vue en train de faire son échographie pendant que son mari Ranbir regardait le bébé à l’écran. L’annonce de la grossesse est intervenue après la sortie de la bande-annonce de Brahmastra. Beaucoup de gens pensaient qu’il s’agissait d’une sorte de stratégie promotionnelle pour leur prochain film. Ranbir a maintenant rompu son silence sur la question et a déclaré que leur vie personnelle n’avait rien à voir avec leur travail.

“Alia et moi, en tant que couple marié, nous avons pensé qu’il serait juste de dire au monde, parce que nous sentions que c’était le bon moment. Nous voulions juste partager la joie et la nouvelle avec le monde et il n’y avait pas d’autre y ai pensé”, a déclaré Ranbir à l’Hindustan Times.

Depuis quelques années, Alia partage des aperçus de leur vie amoureuse, suivie de leur mariage. Cependant, Ranbir est resté à l’écart des médias sociaux et il n’a toujours aucun intérêt à faire partie du monde virtuel. “Non, ça ne m’a pas du tout obligé. Je suis très heureux là où j’en suis dans ma vie”, a-t-il déclaré. “Et il n’y avait aucune autre idée de rejoindre les médias sociaux. Ma position est la même que celle des dernières années”, a-t-il déclaré.

Dans le premier épisode de Koffee With Karan 7, Alia a révélé comment elle et Ranbir étaient tombés amoureux en travaillant sur Brahmastra. Tout a commencé le soir du Nouvel An quand Alia et Ranbir ont pris l’avion. Ranbir était censé s’asseoir à côté d’elle mais son siège a mal fonctionné et cela a déclenché une alchimie entre eux.

Alia a également expliqué comment Ranbir l’avait surprise avec une proposition de rêve. Elle a révélé que Ranbir avait sauté le ring à Maasai Mara, un endroit spécial pour eux deux. Il s’est même assuré de cacher les photographes d’Alia pour capturer leurs photos candides. Elle a enregistré le numéro de Ranbir en tant que mari avec un emoji rouge après le mariage. Sa bague en diamant a été gravée avec leur philosophie relationnelle appelée “Mrs Hipster”, où chaque alphabet représente quelque chose de spécial, qu’elle ne partageait pas.