Brahmastra: la RÉACTION d’Ayan Mukerji à la réaction contre la collection de films au box-office d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor et les dialogues sont incontournables

Brahmastra mettant en vedette Alia Bhat et Ranbir Kapoor a réduit les opposants et est sorti vainqueur au box-office. Brahmastra est actuellement l’un des plus grands ouvreurs de Bollywood. Alors que le film de science-fiction de Ayan Mukerji a mérité ses louanges, il a également reçu des critiques. Les dialogues de Brahmastra ont été éreintés et brutalement trollés, en particulier du personnage d’Alia Bhatt, Isha. Même les dialogues d’Amitabh Bachchan et de Ranbir Kapoor ont été suivis en ligne. Ce n’est pas ça, quand Brahmastra a frappé de l’argent et surpris tout le monde avec plus d’affaires, cela a soulevé beaucoup de sourcils sur la crédibilité de la collection de box-office réelle de Brahmastra. Ayan Mukerji a maintenant des réponses à chacun d’eux.

Entertainment News: Ayan RÉAGIT aux dialogues grinçants de Brahmastra

Ayan Mukerji a reçu une forte réaction contre son dévouement au scénario, mais les dialogues médiocres en retour. Alia Bhatt criant et disant Shiva tout le temps a conduit à des bobines hilarantes de trolls. Même le dialogue où Shiva de Ranbir Kapoor appelle Isha son bouton et le dialogue d’Amitabh Bachchan sur l’activation des pouvoirs de Shiva a suscité beaucoup de critiques. Ayan a accueilli toutes les critiques de Brahmastra comme des enseignements. Il a déclaré à Hindustan Times dans une interview que lui et son équipe avaient pris des notes sur toutes les critiques et tous les commentaires qu’ils avaient reçus. Ayan Mukerji a parlé d’obtenir des commentaires sur les dialogues, l’histoire d’amour, etc. Le cinéaste a déclaré que lui et son équipe réalisaient le film pour le public et que, par conséquent, leurs commentaires étaient pris en compte en tant qu’apprentissage et qu’ils apporteraient des améliorations dans les prochains films.

Ayan Mukerji partage le teaser du mix de danse Kesariya sur Instagram :

Ayan Mukerji s’adresse aux critiques du box-office

Eh bien, il s’est passé beaucoup de choses avant la sortie de Brahmastra. Le film a fait face à un boycott massif. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont également fait face à des boycotts. Néanmoins, le film a continué à faire de bonnes affaires et est toujours en cours d’exécution. Beaucoup de gens ont remis en question les collections au box-office de Brahmastra. Non seulement les internautes, mais aussi des célébrités telles que Kangana Ranaut, Vivek Agnihotri et bien d’autres ont parlé de la collection au box-office de Brahmastra. Beaucoup de gens ont dit que les chiffres du box-office étaient gonflés et ainsi de suite. Ayan s’est abstenu de se vanter des chiffres du Box Office de Brahmastra. Le cinéaste, cependant, a ajouté que l’amour et l’adulation et les numéros de collection, tout est là et parle de lui-même. “Je pense que le succès du film parle de lui-même. Je ne devrais pas avoir à dire autre chose”, a-t-il déclaré avant de signer.