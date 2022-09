Brahmastra : Plusieurs années plus tard, le film le plus attendu et le plus attendu, Brahmastra Part One, sort le 9 septembre. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont maintenant prêtes pour un bébé. Nous avons vu les acteurs vedettes de Brahmastra promouvoir leur film partout. Aujourd’hui, nous avons repéré Alia Bhatt, Nagarjuna et Ayan Mukherjee au bureau du Dharma faisant la promotion de Brahmastra, mais nous avons manqué Ranbir Kapoor ici. Alia Bhatt opte pour une jolie chemise longue orange associée à un denim bleu. D’un autre côté, Nagarjuna a l’air fringant en tenue noire et bleue. Regardons la vidéo. Regarder la vidéo.