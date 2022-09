Brahmastra : Karan Johar répond à un utilisateur de Twitter qui a remis en question la logique secrète d’Aashram de Guruji qui apparaît sur Google Maps

Ranbir Kapoor et Brahmastra, vedette d’ Alia Bhatt , ont rencontré des critiques mitigées de la part des critiques et du public. Alors qu’une certaine section aimait le réalisateur d’Ayan Mukerji pour ses effets visuels plus grands que nature, une autre section a critiqué le film pour sa logique bizarre et ses dialogues bâclés. Un utilisateur de Twitter a récemment interrogé Karan Johar sur l’intrigue du film et le cinéaste n’a pas tardé à expliquer de quoi il s’agit.

Dans Brahmastra, il y a une séquence où les personnages de Ranbir et Alia, Shiva et Isha, tentent de localiser l’Aashram caché qui est un refuge de la société secrète Brahmansh. Le personnage de Nagarjuna, Anish Shetty, qui est membre de cet ordre, tape l’adresse de l’Aashram dans Google Maps.

Se référant à la logique derrière la scène, l’utilisateur de Twitter a demandé à Karan Johar : « Dis-moi comment cet ashram est secret et l’adresse de l’ashram est sur Google Maps ? Pour cette logique, le film a gagné 300 crs ? C’est ça la créativité indienne ? ”

Répondant aux critiques, Karan a expliqué qu’il n’y avait aucune faille logique derrière la scène car l’endroit était physiquement présent là-bas et personne ne savait ce que l’endroit était un Aashram secret. “Le gourou vit comme n’importe quelle autre personne dans le monde réel, personne ne sait qu’il est le chef des Brahmansh ! C’est la maison des Astras, donc son adresse avec son nom dans le monde réel est bien sûr sur Google Maps !” KJo a répondu au tweet.

Cependant, la clarification de Karan sur cette scène particulière a suscité plus de critiques alors que de plus en plus d’utilisateurs de Twitter ont commencé à remettre en question la logique derrière différentes scènes et comment le réalisateur n’a pas réussi à fusionner la mythologie indienne dans le monde d’aujourd’hui.

“Dans tout le film, je trouvais juste une relation entre brahmastra et brahma ji et aussi la référence de dev avec trishool mais la logique était hors de l’esprit du réalisateur et de l’écrivain lors de l’écriture de l’histoire. En fait, n’importe qui peut lancer le brahmastra par un mantra s’il est capable », a écrit un utilisateur de Twitter.

Dans un tweet de suivi, il a demandé à Karan de rembourser ses billets de cinéma, “Et aussi qu’est-ce que c’était que vanarastra, Nandiastra matlab logic ki leni deni kar di, Et après que ranbir connaisse réellement ses pouvoirs, il joue avec eux comme un enfant, Kya hutiyapa tha pise barbad ho gye bhai total, Wapas de do oncle de sako to.”

Pendant ce temps, Brahmastra se rapproche de la marque Rs 200 crore sur le marché intérieur. Le film semble avoir enfin brisé la malédiction du box-office de Bollywood en recueillant la plus grande collection de jours d’ouverture non fériés, battant les blockbusters pré-pandémiques Sanju, Tiger Zinda Hai et Dhoom 3.