Avant la sortie de Brahmastra en salles, le cinéaste as SS Rajamouli a été vu à la tête de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Ayan Mukerji et Karan Johar pour promouvoir leur film Astraverse dans les régions du sud. Cependant, les rapports récents avaient suggéré que Karan Johar avait payé Rs 10 crore au réalisateur de RRR pour étendre son soutien au film. Mais il semble qu’il n’y ait aucune vérité dans ce rapport particulier qui a fait le tour.

Selon Bollywood Hungama, une source proche de Dharma Productions de Karan Johar a démenti ces informations affirmant que SS Rajamouli aimait beaucoup Karan Johar depuis que ce dernier a distribué sa franchise à succès Baahubali dans la région hindi.

Le rapport indique que Rajamouli a accepté de soutenir Brahmastra en signe de bonne volonté et qu’il n’était pas question d’un échange monétaire entre les deux cinéastes. La source a affirmé que ces rapports sont destinés à gâcher les relations de Karan et Rajamouli. Cependant, aucun des deux n’a fait de déclaration officielle à ce sujet.

Pour les non-initiés, SS Rajamouli a présenté Brahmastra en tamoul, télougou, kannada et malayalam. Le cinéaste as a rejoint l’équipe de Brahmastra à Chennai et Hyderabad pour s’assurer que le film attire le public du sud. Jr NTR les avait également rejoints pour des promotions.

Pendant ce temps, Brahmastra a réussi à franchir Rs 150 crore net dans toutes les langues. Le film a brisé la période de sécheresse de Bollywood au box-office avec sa collection du week-end d’ouverture. Cependant, le réalisateur Ayan Mukerji a connu une énorme baisse lundi, suivi de sa collection mardi. Il reste à voir si Brahmastra prend de l’ampleur dans les prochains jours.