Brahmastra jodi Ranbir Kapoor et Alia Bhatt chantent Kesariya ensemble pendant que Nagarjuna regarde avec admiration [Watch]

Brahmastra la sortie approche à grands pas et Ranbir Kapoor et Alia Bhat ont fortement promu le film. Le jodi réel et Shiva et Isha du film étaient récemment sur Bigg Patron Telugu 6animé par leur co-star Nagarjuna Akkineni. Les deux ont interagi avec le public et ont également chanté la chanson de leur film Brahmastra. Alia et Ranbir ont assorti leurs airs pendant qu’ils chantaient Kesaria de leur prochain film et la vidéo est devenue virale depuis. Les fans ont connu un effondrement en regardant cette jolie jodi et cela n’a fait qu’augmenter l’enthousiasme des fans à regarder le film sur grand écran le 9 septembre lors de sa sortie. Le film met également en vedette Mouni Roy, Amitabh Bachchan dans des rôles clés et Shah Rukh Khan et Deepika Padukone dans des camées importants. Brahmastra sort également en 3D.