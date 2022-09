Brahmastra, vedette d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, a connu un succès au box-office malgré toute la négativité qui l’entoure. Après avoir enregistré une ouverture record de Rs 75 crores dans le monde le jour de son ouverture, puis collecté Rs 85 crores samedi, Brahmastra a gagné Rs 65 dimanche. Cela signifie que le film a connu une baisse massive dimanche au box-office. Cependant, malgré cette baisse, la collection mondiale totale de Brahmastra après son week-end d’ouverture s’élève à Rs 225 crore.

Depuis que Brahmastra a été embourbé dans la controverse des mois avant sa sortie, son succès au box-office en a surpris plus d’un. Il y a eu une lutte continue entre ceux qui soutiennent le film et ceux qui ne le font pas. De nombreuses réponses sarcastiques jettent le doute sur le chiffre de Rs 200 crore.

Rupture!!! Comme #Brahmastra atteint 1000 CR, le public a décidé de quitter sa place et de regarder le film assis par terre !! C’est pourquoi toutes les places sont disponibles ! Quel film ! #brahmastraboxoffice #BrahmastraReview pic.twitter.com/Xw1OiYfhmk – Sumi États-Unis (@Cryptosaround) 13 septembre 2022

oui frère je suis d’accord avec toi,

en Inde – 350 cr.

collection d’outre-mer – 150 cr.

Collection Terre – 550 cr.

d’une autre planète – 760 cr.

Collection Univers entier – 2500cr. un tel film chef d’oeuvre

super histoire, super scénario,#brahmastraboxoffice #BrahmastraMovie — Vinod Patra (@patra_vinod) 13 septembre 2022

Grosse casse #brahmastraboxoffice fait 2 lakh crore en mars, 1 lakh crore à Vénus, 50000 crore Pluton – Ranjeet Singh Chandel (@Ranjeet79211316) 13 septembre 2022

#KaranJohar ki Ninja Technique pour gagner des crores sans public au théâtre #brahmastraboxoffice #BrahmastraMovie pic.twitter.com/3VwgCktwq5 – Spectre indien (@IndicSpectrum) 13 septembre 2022

Alia Bhatt a partagé les nouvelles du succès au box-office sur son compte Instagram via une vidéo et a exprimé sa gratitude envers les fans. “Un week-end plein de lumière et nos cœurs pleins d’amour”, a-t-elle écrit. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​s’est également rendu sur Twitter et a partagé la collection nette au box-office de la version hindi de Brahmastra. Il a mentionné que la version hindi avait gagné Rs 39,5 crore net dimanche, portant sa collection totale dans la langue à 108,5 crore Rs (nett).

Le film a maintenant enregistré le plus grand week-end hors festival au box-office, dépassant Sanju qui avait collecté Rs 119 crore dans les trois jours suivant sa sortie. Le réalisateur Ayan Mukerji a également dépassé Tiger Zinda Hai, Dangal et Bajrangi Bhaijaan avec ses revenus du week-end d’ouverture.

