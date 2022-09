Brahmastra de Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji a suscité des réactions mitigées de la part des gens. Alors que les gens sont devenus gaga du film, Erica Fernandes est quelqu’un qui a des critiques mitigées pour le même. L’actrice de Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi faisait une séance de questions-réponses avec ses fans sur les réseaux sociaux. Quelqu’un lui a demandé si elle regardait Brahmastra, et ce qu’elle pensait du film qui est une étape importante pour Bollywood en termes de visuels et de VFX. L’actrice a déclaré que c’était une grande tentative mais pas une réussite, selon son opinion. Elle a loué le VFX comme “magnifiquement fait” mais a déclaré qu’elle souhaitait que les acteurs aient plus de formation pour faire un film comme celui-ci.

Comme nous le savons, travailler dans un film VFX nécessite une approche différente. Mouni Roy reçoit un immense amour en tant que Junoon. Elle a travaillé sur des émissions comme Naagin qui sont riches en graphismes. Cela lui a donné l’avantage. Les gens pensaient que Mouni Roy était absolument stellaire à Brahmastra. Erica Fernandes a écrit dans sa session Instagram : “Mais j’aurais aimé qu’il y ait plus d’efforts pour former les acteurs à ce genre de film et qu’il n’ait pas été réalisé par un réalisateur dont le point fort n’est que la romance.” On se demande comment Ayan Mukerji va réagir à cela. Le cinéaste a donné dix ans à la réalisation de Brahmastra.

Erica Fernandes savait que beaucoup seraient en désaccord avec son opinion. Elle a dit que c’était un premier pas pour Bollywood et que les gens feraient mieux dans les tentatives suivantes. Elle a dit: “C’est mon opinion, car il est clair que tout le monde y a droit.” L’actrice a également été interrogée sur la façon dont une femme maigre pouvait être confiante avec son propre type de corps.

Elle a dit qu’elle avait largement dépassé cette phase d’insécurité. Elle a dit qu’avec l’âge, le métabolisme de son corps avait changé. Erica Fernandes suit maintenant un régime alimentaire normal et ne mange pas trop juste pour prendre du poids.