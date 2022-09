Brahmastra : Enceinte Alia Bhatt accueille un Ranbir Kapoor épuisé avec un sourire après sa séance de doublage de minuit ; les fans espèrent que son travail acharné porte ses fruits au milieu de la tendance au boycott

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, qui attend son premier enfant, ne ménagent aucun effort pour promouvoir leur prochain film Brahmastra. Le couple a été repéré par les paparazzi à minuit alors que la femme dévouée Alia était venue chercher son mari qui était extrêmement épuisé par les promotions instantanées et le travail de dernière minute pour leur prochain film Brahmastra. Alors que Ranbir avait l’air extrêmement épuisé, les fans ont loué son travail acharné et espéraient seulement que cela les rapporterait bien. Les fans d’Alia ont été très impressionnés par le fait qu’en dépit d’être enceinte, elle est devenue l’adorable épouse qui aime son mari Ranbir qui a été doublé pour le film. Ranbir et Alia sont extrêmement optimistes car ils ont travaillé énormément pour le film et ils attendaient avec impatience que les fans assistent à leur film le plus ambitieux.

Les fans espèrent que le travail acharné de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt paiera, tandis que les fans ont également salué le fait que malgré l’épuisement, l’acteur a cliqué avec tous les fans qui l’attendaient.

Un utilisateur a commenté : ” Il a cliqué sur une photo avec les fans, même s’il a l’air si fatigué, si terre-à-terre qu’il est, Alia a tellement de chance de l’avoir dans sa vie”. ils ont l’air tellement fatigués mais ils se donnent quand même à 100% pour leur travail, bravo à vous les gars”. Le troisième utilisateur a commenté : “le travail acharné du soutien-gorge, le travail acharné, espérons-le, portera ses fruits”.

Au milieu de la tendance au boycott de Brahmastra, Ranbir et Alia sont imperturbables, ils savent qu’ils ont des fans fidèles et viennent voir le film dans les salles. Alors qu’une déclaration est devenue virale où elle a dit que si les gens ne l’aimaient pas, ils devraient regarder ses films car elle ne peut pas les convaincre à chaque fois. La dernière sortie d’Alia, Gangubai Kathiawadi, a été un grand succès, en parlant de la dernière sortie de Ranbir, Shamshera était un box-office et a même échoué sur OTT.