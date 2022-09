Brahmastra : Des faits passionnants à connaître sur Ranbir Kapoor, le nouveau film d’Alia Bhatt avant d’aller au cinéma pour le regarder

Brahmastra : Le film Brahmastra de la réalisatrice Ayaan Mukherjee est sur le point de sortir le 9 septembre. Le film fait déjà le buzz en raison de ses inévitables controverses. Les fans d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor ne peuvent pas contrôler leur excitation et l’ont repris sur Twitter à propos des pré-réservations des billets. Ce film est un projet de rêve pour toute l’équipe de Brahmastra, en particulier pour Karan Johar. Dans cette vidéo, nous vous révélons des faits passionnants sur le film que vous devez connaître avant de le regarder. Pour en savoir plus sur la dernière mise à jour sur Brahmastra, regardez la vidéo.