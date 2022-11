Brahmastra : Deepika Padukone joue en effet la mère de Ranbir Kapoor dans Brahmastra 2 ; La version OTT dévoile son visage

Brahmastra, vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, s’est fait remarquer par sa bonne performance au box-office. Le film a rapporté plus de 400 crores de roupies dans le monde et a été projeté dans les salles pendant près de deux mois. Le réalisateur Ayan Mukerji est récemment sorti sur Disney Hotstar, et ceux qui l’ont vu ont eu un aperçu clair de Deepika Padukone en tant que mère à l’écran de Ranbir dans le film.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Deepika jouait la mère de Shiva, Amrita, à Brahmastra. Il a été largement spéculé que Ranveer sera également vu dans le film aux côtés de Deepika. Ceux qui ont regardé le film IMAX ont affirmé avoir repéré Deepika dans le film mais n’ont pas pu avoir un aperçu clair. D’autres qui ont regardé en 2D ne l’ont pas vue du tout.

Maintenant que la version OTT de Brahmastra est sortie, les rumeurs du casting de Deepika en tant que mère de Ranbir dans Brahmastra 2 peuvent être confirmées. Les téléspectateurs ont partagé un court extrait du film, qui révèle évidemment le visage de Deepika en tant qu’Amrita, qui porte le bébé Shiva dans ses bras. Son visage est vu quand elle se penche vers la fenêtre et en même temps l’éclair clignote.

Regarde.

Voici les aperçus de Deepika Padukone de la première partie de bhramastra – shiva pic.twitter.com/0PWHvSznhp cornée sanera (@FilesDeepika) 3 novembre 2022

Pendant ce temps, il a été rapporté que Hrithik Roshan a choisi de ne pas jouer dans Brahmastra 2 puisqu’il travaillera sur son propre film de super-héros Krrish 4. Alors que Hrithik penserait au rôle, Ranveer pourrait remplir ses chaussures si le premier choisit de Se promener.

Brahmastra a reçu une bonne audience sur la plate-forme OTT. De nombreux internautes se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur regret d’avoir boycotté le film en raison de la tendance en ligne. Le film a également eu une brève apparition de Shah Rukh Khan dans le rôle de Mohan Bhargav, auquel un Swades s’est en effet connecté. Il a également présenté Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna dans des rôles de premier plan.