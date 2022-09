Samedi, la sœur de feu l’acteur Sushant Singh Rajput, Meetu Singh, a fait une fouille indirecte dans le film Brahmastra de Ranbir Kapoor Alia Bhatt. Son post cryptique viral sur les réseaux sociaux, les fans de SSR y ont également réagi.

Partageant la photo de Sushant, elle a écrit : « Le Brahmastra de Sushant est suffisant pour détruire ce Bollywood. Bollywood a toujours voulu dicter le public, ne cessant de faire preuve de respect mutuel et d’humilité. Comment laisser des gens comme ça être le visage de notre pays si riche en valeurs morales ? Leur triste tentative de gagner l’amour du public avec prétention a échoué. La qualité et les valeurs morales sont la seule chose qui gagnera l’admiration et le respect.”





Les fans de SSR ont accepté la sœur de l’acteur décédé, ils ont inondé la boîte de commentaires de leurs points de vue. L’un d’eux a écrit : « sushantsinghrajput you r régnant World….#immortalsushant…..Cette industrie s’est effondrée. Le second a dit : “Oui, le karma frappe fort Bollywood.” La troisième personne a commenté: “Sushant Sing Rajput ki Aatma Tandav kar rahi hay Boycott Bullywood.”

Récemment, le réalisateur de The Kashmir Files, Vivek Agnihotri, a profité de son compte Twitter pour partager une photo inédite avec le regretté acteur Sushant Singh Rajput. Dans son tweet, Vivek a rappelé l’époque où Sushant et lui discutaient de la vie, parlaient du cosmos, de la particule de Dieu, du Paani du cinéaste Shekhar Kapur et des luttes de la classe moyenne. Vivek a qualifié Sushant et lui-même de “personne d’une petite ville à Bollywood”. “En souvenir de #SushantSinghRajput. Je suis exactement au même endroit où nous avons passé de nombreuses soirées à parler de la vie, du cosmos, de la particule de Dieu, du #Paani de @shekharkapur et des luttes d’une classe moyenne, habitant d’une petite ville de Bollywood”, a lu le tweet de Vivek Agnihotri.

Sur la photo en noir et blanc invisible, feu Sushant Singh Rajput est vu en train de sourire pour la capture alors que Vivek cliquait joyeusement sur le selfie. Pour les non-initiés, Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra le 14 juin de l’année dernière, laissant ses amis, sa famille et ses fans choqués. Le 31 juillet de l’année dernière, l’ED avait enregistré un rapport d’information sur les cas d’application de la loi dans l’affaire du décès de l’acteur décédé après qu’un premier rapport d’information (FIR) ait été déposé par le père de Rajput, KK Singh, contre l’acteur Rhea Chakraborty dans le Bihar le 28 juillet.