“Brahmastra” de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt obtient des critiques mitigées sur Twitter

Brahmastra d’Ayan Mukerji avec Alia Bhatt et Ranbir Kapoor dans les rôles principaux a frappé les écrans, apportant un point culminant tant attendu à une saga qui dure depuis des mois. Il y a eu un tollé répété contre le film, avec même des appels au boycott. Les commentaires de Ranbir et Alia ont été critiqués et soutenus dans la même mesure, beaucoup soutenant le film alors même que d’autres voulaient qu’il échoue. Maintenant, alors que tout arrive à un point critique, voici comment Twitter a passé en revue le film.

[Spoilers ahead]

Un camée de Shah Rukh Khan, en particulier, a agréablement surpris les téléspectateurs. Dans l’ensemble, la réaction des médias sociaux semble mitigée.

Le scénario est épique ! Le VFX est hors du monde! #RanbirKapoor @aliaa08 et @Roymouni sont magiques ! Je ne peux pas prendre les yeux de @SrBachchan et @iamnagarjuna. #AyanMukerji10 ans de travail acharné portent leurs fruits et comment ! 4 étoiles.#Brahmashtra #BrahmashtraReview #sidk #BrahmastraMovie pic.twitter.com/KqsdgEFWZC — Siddharth Kannan (@sidkannan) 9 septembre 2022

Fait #Brahmashtra “Une merveille visuelle”

Chaque scène est juste géniale, #AyanMukerji la vision et le rêve deviennent forts et réussis et cela créera des merveilles au box-office, oubliez le gang de boycott Les perfs sages ont tous fait de leur mieux à sa manière et oui #ShahRukhKhan pic.twitter.com/arwtDXoo1v – Md Hussain S (@MdHusanyS) 9 septembre 2022

10 minutes jusqu’à #Brahmashtra et c’est mieux que la plupart des phases 4 de la merde sacrée du MCU ! pic.twitter.com/VBXZh7YTx7 —T Stark (@TaranStingVFX1) 9 septembre 2022

Regardé #Brahmastra #Brahmashtra . La principale déception est sa faible histoire et Vfx est assez bon compte tenu de son budget. Mais en raison du retard, il devient obsolète. C’est un film très ennuyeux qui ne peut être regardé qu’une seule fois.

Note 2/5 ⭐. TELLEMENT MOYEN, RANBBIR BRILLE. SUCE#BrahmashtraReview pic.twitter.com/RyaPXnulDz — DHAAkAD ROY (@DhaakadRoy) 9 septembre 2022

Alchimie impressionnante entre Ranbir et Alia… Des visuels formidables… Niveau hollywoodien… Le scénario était exceptionnel…. Ayan Mukerji ne me déçoit jamais honnêtement.

Regardez certainement Brahmastra dans votre cinéma le plus proche #BrahmastraReview #Brahmashtra #Brahmastra #AyanMukerji pic.twitter.com/I6MhzbdD1H — Arjun (@Arjunmeranaam) 9 septembre 2022

Sonil Dedhia écrit dans une critique pour News18 : « Brahmastra est une tentative audacieuse et audacieuse. C’est un film qui a percolé dans la tête de Mukerji ces dix dernières années. Si vous pouvez abandonner votre version et adopter celle du cinéaste – si vous n’êtes pas celui qui a apparemment pris une décision (grâce aux réseaux sociaux) sur le film avant de le voir – alors Brahmastra est une expérience extrêmement enrichissante : riche, émouvant et excitant de la manière qui ne vient que de voir les meilleurs acteurs et équipes au travail.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici