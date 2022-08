Brahmastra : Cet acteur de Mirzapur fait-il partie de la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ?

Ranbir Kapoor et Alia Bhatc’est Brahmastra se rapproche peu à peu de sa sortie. La Film d’Ayan Mukerji est divisé en trois parties et la première partie sort le mois prochain. Des noms populaires sont inclus dans le casting de Brahmastra, notamment Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Nagarjuna Akkineni et plus. Et le nom d’un Mirzapur L’acteur a également été mentionné dans la liste des acteurs de Brahmastra. Voici un autre indice, cet acteur a également fait partie de Pyaar Ka Punchnama. Ce n’est autre que Divyenndu Sharma. Cependant, fait-il vraiment partie du Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ? L’acteur renverse les haricots.

Brahmastra : L’acteur de Mirzapur dans la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ?

Brahmastra est l’un des plus grands films de Bollywood à venir. Il a été question de nouvelles de divertissement pendant longtemps. Et naturellement, intrigué, Siddharth Kannan a interrogé Divyenndu Sharma sur la grande révélation. L’acteur a souri et a dit que c’était faux. Divyenndu a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi son nom figurait sur la page Wikipedia dans le nom de la distribution. Il a plaisanté sur le même dicton, “Peut-être pour la suite, mais pas pour celle-ci.” Divyendu a dit à Siddharth qu’il n’y avait même pas eu de rencontre entre les créateurs et lui et qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle son nom figurait dans le casting de Brahmastra sur Wikipedia. Il a en outre plaisanté en disant qu’il espérait que son nom ne figurerait pas dans le générique de fin, sinon les gens sympathiseraient avec lui en disant que son rôle avait été supprimé. Vérifiez la capture d’écran de la page Wiki et la vidéo ci-dessous :

Le travail de Divyenndu Sharma

Selon IMDB, Divyenndu Sharma a des films appelés Thai Massage, India Dial 100 et The Last Rave dans le pipeline. On dit également qu’il joue dans The Railway Men, une série.

Ailleurs, Brahmastra devrait sortir le 9 septembre 2022.