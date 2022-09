L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a réagi aux chiffres du box-office de Brahmastra. Elle a récemment réagi au fait que les chiffres du box-office de Brahmastra étaient hautement manipulés. L’actrice de Dhaakad s’est rendue sur Instagram Stories dimanche et a réagi à un tweet. Kangana a partagé le tweet du cinéaste-écrivain Eray Mridula Cather qui parlait de personnages manipulés de Brahmastra. L’image que Kangana a partagée écrivait: “Ainsi, peu d’analystes commerciaux ne donnent pas les chiffres de #Brahmastra BO, car ils sont complètement manipulés. Ceux qui deviennent gaga avec de faux chiffres de BO sont lourdement payés. Cette manipulation est peut-être la plus importante de l’Inde, donc loin, avec plus de 60 à 70 % de faux chiffres. Ce n’est pas seulement de l’ego, c’est de l’ego coke !” Kangana a partagé le tweet en écrivant, Wow, c’est un nouveau plus bas de 70%.”

Jetez-y un œil –

Brahmastra a ouvert ses portes à 37 crores en Inde et a globalement collecté 76 crores au box-office national en seulement deux jours. Kangana a alors réagi aux mauvaises critiques du film et a déclaré que “C’est ce qui se passe lorsque vous essayez de vendre un mensonge”. Elle a même dit que les personnes traitant Ayan de génie devraient être immédiatement emprisonnées.

Brahmastra est le réalisateur Ayan Mukerji et présente Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, ainsi qu’Amitabh Bachchan, Mouni Roy, Nagarjuna dans les rôles principaux. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et quelques grands noms de Bollywood ont fait leur apparition dans le film. Brahmastra est co-producteur Karan Johar a déclaré que Brahmastra a ouvert à 75 crore dans la collection brute mondiale.