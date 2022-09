Brahmastra box office collection jour 1: Ranbir Kapoor, le film Alia Bhatt collecte déjà ce MONTANT ÉNORME en réservant à l’avance

Brahmastra, réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar, a pris un départ fantastique au box-office, avec plus de 2 lakh de billets déjà vendus pour le jour 1 et plus de 3 lakh de billets vendus pour le week-end d’ouverture dans les trois chaînes nationales de multiplexes seules. Ces chiffres étonnants n’incluent pas les écrans uniques, dont la plupart ouvriraient les réservations demain 8 septembre. Cela montre un réel intérêt du public à regarder le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette, indiquant que le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et les promotions ont tous cliqué grand temps. Et maintenant, Brahmastra est sur le point de faire exploser toutes les prévisions du jour 1 hors de l’eau.

Brahmastra collecte déjà cet énorme montant pour le jour 1

Nos sources commerciales d’informations sur le divertissement et notre propre suivi au box-office ont identifié le réalisateur d’Ayan Mukerji et la production de Karan Johar, Brahmastra, avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, comme la meilleure réservation à l’avance pour tout film post-pandémie , certainement la plus élevée de Bollywood, et parmi les dix meilleures avancées de tous les temps pour un film de Bollywood. Il avait battu l’avance de RRR en hindi avec 4 jours avant sa sortie et a jusqu’à présent récolté 2,30 lakh de billets vendus. Cela équivaut à un film collectant déjà 9 à 10 crores bruts pour le premier jour, bien plus que ce que d’autres films ont collecté pendant tout le week-end après leur sortie.

Prédiction du jour 1 de la collecte au box-office de Brahmastra

Compte tenu des numéros de réservation à l’avance qui augmentent d’heure en heure au fur et à mesure que nous tapons ceci, Collection Brahmastra au box-office jour 1 semble prêt pour une grande ouverture. Soufflant toutes les attentes hors de l’eau, Brahmastra pourrait maintenant ouvrir au-dessus de 30 crore nett, ce qui le placerait facilement la tête et les épaules devant tous les autres Film bollywoodien cette année tout en donnant un coup de fouet bien mérité à l’industrie après la période d’horreur à laquelle elle a été confrontée ces derniers temps. Plus tôt, nous avions prédit une ouverture de l’ordre de 22 à 25 crore net le jour 1, mais la réservation à l’avance atteint des niveaux insensés au box-office. En fait, c’est aujourd’hui l’une des meilleures avancées de l’histoire du cinéma indien.