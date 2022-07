Brahmastra : Ayan Mukerji S’OUVRE sur Shah Rukh Khan, les camées de Deepika Padukone ; RÉAGIT à ‘Love Storiya’ étant trollé à Kesariya

Brahmastra d’Ayan Mukerji mettant en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjunaet Mouni Roy est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film devrait sortir le 9 septembre 2022 et les réalisateurs ont déjà commencé les promotions. La bande-annonce du film est sortie il y a quelques semaines, et il y a quelques jours, le morceau Kesariya est sorti. Eh bien, à part le casting de Big B, Alia et Ranbir, le film a également fait la une des journaux pendant Shah Rukh Khan et Deepika Padukone‘s camées.

Il a été rapporté que SRK et Deepika ont des camées à Brahmastra, et dans Brahmastra 2, ce dernier jouera le rôle de Parvati. Eh bien, après avoir regardé quelques scènes dans la bande-annonce, même les fans de SRK et Deepika ont affirmé qu’ils avaient pu voir des aperçus des deux acteurs.

Les camées de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone à Brahmastra ?

Cependant, Ayan Mukerji a maintenant autre chose à dire. En parlant à Mirchi Plus des camées de ces stars, le cinéaste a déclaré qu’il n’en avait aucune idée. Mais, il a ajouté que c’est une bonne suggestion pour la partie 2. Donc, nous nous demandons si Ayan a laissé entendre que SRK et Deepika seraient dans la partie 2. Attendons et regardons.

Pendant ce temps, la chanson Kesariya obtient une grande réponse, mais les internautes traînent le mot “love storiya” dans l’une des lignes de la piste. La réplique est “Kajal ki sihayein se likhi tune jane kitno ki love storiya.”

Ayan Mukerji sur Kesariya se fait troller

Les internautes le traînent mal et ils disent que le mot est comme “elaichi dans un biryani”. Ayan a également réagi, et il a dit qu’ils avaient mis le mot dans la chanson avec beaucoup d’amour, et qu’il avait trouvé que c’était une tournure intéressante. Il a ajouté: “Donc, nous ne l’avons pas trouvé comme un elaichi en biryani.”

Eh bien, bien que les internautes trollent la chanson, Kesariya est actuellement numéro 1 sur YouTube. Les fans d’Alia et de Ranbir adorent leur chimie.