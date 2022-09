Brahmastra : Ayan Mukerji révèle que le budget de la star de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt a triplé grâce aux effets visuels

Le réalisateur Brahmastra d’Ayan Mukerji crée actuellement des vagues après sa sortie. Le film a rapporté plus de Rs 400 crore dans le monde et a été le premier choix des cinéphiles. Alors que le film a été salué pour ses effets visuels plus grands que nature, Ayan a révélé que le budget du film avait triplé à cause des effets visuels.

“J’avais fait de mon mieux, nous avions fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail sur les effets visuels. Je pensais que j’avais réussi. Et je me souviens, juste après avoir tourné ce programme, après toute cette pré-production, notre budget VFX a pratiquement triplé. Et maintenant, le film avait commencé », a déclaré Ayan lors du récent événement FICCI.

Lorsqu’on lui a demandé si le manque de planification était à l’origine de l’inflation, Ayan a répondu : “Je ne pense pas que ce soit un manque de planification. Pour tous les partenaires impliqués, y compris les équipes VFX, ce que nous essayions pour les films indiens était très nouveau. Ils n’ont pas Je ne sais pas ce qu’ils pourraient rencontrer, j’ai appelé le directeur de Disney à l’époque, et Karan et moi, nous avons tous pris l’avion pour Londres. Et nous avions déjà tourné une grande partie du film, et nous ne savions pas si nous serait en mesure de lever le reste des fonds pour le terminer. Donc, ce furent des jours très difficiles. Notre petit groupe qui essayait de faire le film, nous avons aussi traversé beaucoup de stress interne, mais nous sommes revenus plus forts, nous continuait d’avancer.”

Il y a quelques jours, Ayan avait révélé qu’il y avait beaucoup de musique dans le film qu’ils n’avaient pas encore sorti. “La raison principale est que nous devions nous concentrer sur la finition correcte du film avant la sortie, et ne pouvions pas rendre justice au lancement correct de ces pistes. C’est juste un cri général pour dire que nous reprenons ce voyage avec concentration et l’excitation maintenant… que nous prévoyons de lancer Rasiya et d’autres morceaux à partir du début de la semaine prochaine… Et nous prévoyons d’avoir tout notre album de musique Brahmastra complet et publié – par DUSSEHRA, le 5 octobre !” Il avait dit.

Brahmastra Première partie : Shiva met en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Nagarjuna et Mouni Roy. La prochaine partie de la trilogie est intitulée Brahmastra Part Two: Dev.